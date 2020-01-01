Киянин, якого на Волині спіймали п'яним за кермом, намагався дати хабар

У ніч на 27 липня на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин у Любомльському районі група реагування патрульної поліції зупинила за порушення правил дорожнього руху 46-річного водія DAF – жителя Київської області.При спілкуванні поліцейські помітили, що киянин має явні ознаки алкоспяніння, однак проходити встановлений законом огляд чоловік відмовився, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські почали складати на порушника необхідні адміністративні матеріали.Аби уникнути відповідальності за керування напідпитку, водій запропонував поліцейським 1600 гривень. Правоохоронці на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт дачі неправомірної вигоди службовій особі. Гроші вилучили.Нині вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує штраф до 68 тис. грн або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Триває слідство.