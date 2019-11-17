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У Луцьку розпочали ремонтувати гуртожиток СНУ імені Лесі Українки

У Луцьку розпочали ремонтувати гуртожиток СНУ імені Лесі Українки
У Луцьку стартували ремонтні роботи в одному з гуртожитків Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Про це у facebook повідомив ректор вишу Анатолій Цьось.

За словами Анатолія Цьося, відремонтують гуртожиток №3, що на вулиці Ярощука, 30.

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"Буде відремонтовано 40 кімнат; на кожному поверсі: їдальні, санвузли та душові. Студенти будуть проживати і навчатися в комфортних умовах", - наголосив ректор.
У Луцьку розпочали ремонтувати гуртожиток СНУ імені Лесі Українки
У Луцьку розпочали ремонтувати гуртожиток СНУ імені Лесі Українки
У Луцьку розпочали ремонтувати гуртожиток СНУ імені Лесі Українки



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Теги: гуртожиток, ремонт, СНУ
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