У Луцьку розпочали ремонтувати гуртожиток СНУ імені Лесі Українки
Сьогодні, 13:03
У Луцьку стартували ремонтні роботи в одному з гуртожитків Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Про це у facebook повідомив ректор вишу Анатолій Цьось.
За словами Анатолія Цьося, відремонтують гуртожиток №3, що на вулиці Ярощука, 30.
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"Буде відремонтовано 40 кімнат; на кожному поверсі: їдальні, санвузли та душові. Студенти будуть проживати і навчатися в комфортних умовах", - наголосив ректор.
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Про це у facebook повідомив ректор вишу Анатолій Цьось.
За словами Анатолія Цьося, відремонтують гуртожиток №3, що на вулиці Ярощука, 30.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Студентський ревізор: жалюзі з шпалер та «тушкований голуб» в гуртожитку №3
"Буде відремонтовано 40 кімнат; на кожному поверсі: їдальні, санвузли та душові. Студенти будуть проживати і навчатися в комфортних умовах", - наголосив ректор.
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