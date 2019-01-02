Історія жінки з Волині, яка у свої 35 років встигла народити уже 11 дітей





Про це пише газета



«Знайомі ми з дитинства, бо жили в одному селі, разом ходили в Дім молитви…»



Якоїсь романтичної історії про те, як народжувалося їхнє кохання, немає. Все складалося якось, як кажуть Ірина й Павло, само собою: жили в одному селі, були знайомі змалку. Разом бували на зібраннях у Домі молитви. До весілля років два зустрічалися. Одружилися, коли Ірині було двадцять років, а Павлові — ​двадцять три. 29 жовтня 2005 року відбулося таїнство вінчання. Пастор Степан Гнатович благословив їхній шлюб. Чим сподобалися одне одному? Коли про це зайшла мова, жінка сказала:



— Павло — ​спокійний, врівноважений, добрий…



А вже чоловік на продовження теми додав:



— Йокнуло серце…Уявив, якою вона може бути дружиною і матір’ю моїх дітей.



П’ятнадцять років скоро мине, як побралися. З приводу того, що у них сьогодні вісім доньок і три сини, подружжя говорить: мовляв, великої сім’ї не задумували, але знали, що дітей у них буде стільки, скільки Бог дасть. Нині вдячні Господу за такий щедрий подарунок.



Доводилося не раз бувати в багатодітних родинах. Але все ж це був особливий випадок: ще всі доньки і сини малі (найстаршому — ​13, наймолодшій — лише рік), ще ніхто не вилетів з батьківського гніздечка.



«Свою хату до весілля я не встиг добудувати»



Перше гніздечко облаштовували Морози у хаті Павлового дядька, який поїхав в Америку і пустив молодят у хату, щоб не стояла пусткою.



— Але на цей час, — ​розповідає Павло, — ​у мене вже був свій дім: і накритий, і з вікнами.



Виходить, що завидного жениха вибрала собі Ірина. Правда, коли про це зайшла мова, жінка, хоч і розуміла, що це жарт, все ж спростувала таку думку:



— Якщо по правді, то я не дивилася на те, чи є в Павла хата, чи нема.



Було, як сказали вони майже в один голос, щось важливіше. І це «важливіше» — ​любов. А от про те, що працьовитий Павло, то дівчина, звичайно, знала. Їй відомо було, що майбутній чоловік з п’ятнадцяти років, як він сам при зустрічі пригадав, почав заробляти. Бо якщо в сім’ї десятеро дітей (у нього — ​шість братів і три сестри), то батьки не можуть, як мовиться, подати їм все готовеньке. Ще підлітком їздив хлопець на сезонні роботи. А коли в Стобихівці пилорами з’явилися, то там працював. І хату починав будувати з батьковою допомогою, але в нього вже були й свої кошти. Одне слово, жив із думкою: одружившись, треба мати куди дружину привести.



— Ось тільки до весілля не встиг викінчити будинок — ​з Іриною доводили його до пуття. Через три з половиною роки, коли в нас уже було троє дітей, справили новосілля в своїй хаті. Потихеньку облаштовували її, бо ж спочатку з меблів було тільки найнеобхідніше, — розповідає Павло.



Розмова зводиться раз у раз до того, що все в сім’ї ладиться, якщо є любов. Колись, як зустрічалися, були три заповітні слова освідчення: «Я тебе кохаю». Чує їх Ірина й сьогодні. А ще жінка говорила:



— Треба, щоб чоловік похвалив і борщ чи суп, аби наступного разу ще смачніший він був — ​з душею зварений.



— У сім’ї важливо вміти жертвувати собою, — ​продовжує сказане Павло. — ​Не чекати, поки хтось щось зробить чи просто не поскупиться на добре слово, на ніжний погляд, а самому перш за все бути готовим на добрі вчинки. Жити так, щоб рідній людині було комфортно з тобою, приємно.



— Але, якщо чесно, то важко було? Та й зараз, мабуть, нелегко, бо ж ще всі доньки й сини дрібненькі, — ​допитуємось.



— Звичайно, — ​каже Ірина. — ​Особливо, коли четверо старших народила: один другого й не поколише, і навіть на трошки не залишиш їх самих. Зараз дівчатка попідростали, то вже простіше. Вони і з малими побавляться, коли у мене є якась робота по господарству, і на кухні беруться допомагати. Ходять за мною й просять: «Мам, дайте ми самі щось спечемо». У цьому році найстарша Оксана, якій дванадцять літ, торта такого смачного й гарного спекла, що гості дивувалися її кулінарними здібностями. У багатодітних сім’ях так уже складається, що змалку кожен прагне скоріше навчитися щось робити. По собі це знаю: бачила, що мама завжди в праці, тож без примусу старалася їй допомогти.



«Нас виручає те, що завжди разом»



Мова зайшла про те, що в сім’ї по-різному буває — ​і посперечається чоловік із дружиною, і непорозуміння якесь виникне. Але головне, щоб була любов, яка все перемагає й завдяки якій майже через п’ятнадцять років подружнього життя Павло каже:



— Я тішуся тим, що вибрав за дружину саме Ірину.



— Ні на кого б не проміняла свого чоловіка, — ​в унісон додає жінка.



А ще багатодітна мама розмірковувала:



— Думаю, нас виручає те, що ми завжди разом. Щось треба на городі зробити, сіно поворушити — ​в машину і гуртом на поле, сіножать. Візьмемо хліба, сала, огірочків — ​на свіжому повітрі діти так апетитно їдять! От вам і пікнічок на природі.



Найстаршому синові подружжя Морозів 13 літ, наймолодшій доньці – лише рік: ще ніхто не вилетів із батьківського гніздечка.

Найстаршому синові подружжя Морозів 13 літ, наймолодшій доньці – лише рік: ще ніхто не вилетів із батьківського гніздечка.



До речі, липневого дня жіурналісти могли б і не зустрітися з Морозами, якби наперед не домовилися. Адже це та пора, коли тривають чорничні жнива, які дають добрий заробіток — ​ним на Поліссі дорожать. Тож подякували подружжю за те, що пішли нам назустріч і не подалися зранку до лісу. А у відповідь почули:



— У нас пів дня попереду. Ми ще поїдемо по чорниці. І шестеро старших дітей з нами. Нікого ніколи не силували. Вони самі хочуть збирати ягоди і так вправно беруть їх, що можна тільки подивуватися. Комарів у цьому році, правда, стільки, що не відігнатися від них, але ж чорниці в ціні, то стараємося заробити.



І з цих заробітків подружжя не робить секрету. Був такий рекордний день, що набрали 230 кілограмів ягід. А це ж десять тисяч гривень! Зазвичай, менше, але все одно 130–150 кілограмів привозять. Два роки тому завдяки дарункам лісу зібрали гроші й купили потужний позашляховик Land Rover.



— У цьому році хочемо, — ​розповідає Павло, — ​парове опалення в хаті зробити. «Жигулі» ще маємо — ​це наша перша машина, якою їздимо у Камінь, Ковель, якщо треба. А Land Rover — ​на латвійських номерах (цьогоріч дозволили ще так їздити — ​розмитнення дорого коштує, то не знаю, як далі буде). І цей автомобіль зараз для нас просто незамінний. Бо куди в лісі доїдеш «жигулями»? Хіба до першої калюжі. Позашляховик і коня нам замінює, якого в цьому році продали. Якщо треба дрова чи зерно привезти, то причепив підводу — ​і ніяких проблем.



Наостанок жінка розповіла:



— Наші доньки дуже люблять співати. Почують якусь пісню — ​й до мене з проханням: «Мам, давай розучимо». Я їх підтримую — ​і вдома співаємо, і тоді, як їдемо машиною в поле чи до лісу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Стобихівка Камінь-Каширського району живе 35-річна Ірина Мороз, яка нещодавно стала матір’ю-героїнею.Про це пише газета Волинь-нова Якоїсь романтичної історії про те, як народжувалося їхнє кохання, немає. Все складалося якось, як кажуть Ірина й Павло, само собою: жили в одному селі, були знайомі змалку. Разом бували на зібраннях у Домі молитви. До весілля років два зустрічалися. Одружилися, коли Ірині було двадцять років, а Павлові — ​двадцять три. 29 жовтня 2005 року відбулося таїнство вінчання. Пастор Степан Гнатович благословив їхній шлюб. Чим сподобалися одне одному? Коли про це зайшла мова, жінка сказала:— Павло — ​спокійний, врівноважений, добрий…А вже чоловік на продовження теми додав:— Йокнуло серце…Уявив, якою вона може бути дружиною і матір’ю моїх дітей.П’ятнадцять років скоро мине, як побралися. З приводу того, що у них сьогодні вісім доньок і три сини, подружжя говорить: мовляв, великої сім’ї не задумували, але знали, що дітей у них буде стільки, скільки Бог дасть. Нині вдячні Господу за такий щедрий подарунок.Доводилося не раз бувати в багатодітних родинах. Але все ж це був особливий випадок: ще всі доньки і сини малі (найстаршому — ​13, наймолодшій — лише рік), ще ніхто не вилетів з батьківського гніздечка.Перше гніздечко облаштовували Морози у хаті Павлового дядька, який поїхав в Америку і пустив молодят у хату, щоб не стояла пусткою.— Але на цей час, — ​розповідає Павло, — ​у мене вже був свій дім: і накритий, і з вікнами.Виходить, що завидного жениха вибрала собі Ірина. Правда, коли про це зайшла мова, жінка, хоч і розуміла, що це жарт, все ж спростувала таку думку:— Якщо по правді, то я не дивилася на те, чи є в Павла хата, чи нема.Було, як сказали вони майже в один голос, щось важливіше. І це «важливіше» — ​любов. А от про те, що працьовитий Павло, то дівчина, звичайно, знала. Їй відомо було, що майбутній чоловік з п’ятнадцяти років, як він сам при зустрічі пригадав, почав заробляти. Бо якщо в сім’ї десятеро дітей (у нього — ​шість братів і три сестри), то батьки не можуть, як мовиться, подати їм все готовеньке. Ще підлітком їздив хлопець на сезонні роботи. А коли в Стобихівці пилорами з’явилися, то там працював. І хату починав будувати з батьковою допомогою, але в нього вже були й свої кошти. Одне слово, жив із думкою: одружившись, треба мати куди дружину привести.— Ось тільки до весілля не встиг викінчити будинок — ​з Іриною доводили його до пуття. Через три з половиною роки, коли в нас уже було троє дітей, справили новосілля в своїй хаті. Потихеньку облаштовували її, бо ж спочатку з меблів було тільки найнеобхідніше, — розповідає Павло.Розмова зводиться раз у раз до того, що все в сім’ї ладиться, якщо є любов. Колись, як зустрічалися, були три заповітні слова освідчення: «Я тебе кохаю». Чує їх Ірина й сьогодні. А ще жінка говорила:— Треба, щоб чоловік похвалив і борщ чи суп, аби наступного разу ще смачніший він був — ​з душею зварений.— У сім’ї важливо вміти жертвувати собою, — ​продовжує сказане Павло. — ​Не чекати, поки хтось щось зробить чи просто не поскупиться на добре слово, на ніжний погляд, а самому перш за все бути готовим на добрі вчинки. Жити так, щоб рідній людині було комфортно з тобою, приємно.— Але, якщо чесно, то важко було? Та й зараз, мабуть, нелегко, бо ж ще всі доньки й сини дрібненькі, — ​допитуємось.— Звичайно, — ​каже Ірина. — ​Особливо, коли четверо старших народила: один другого й не поколише, і навіть на трошки не залишиш їх самих. Зараз дівчатка попідростали, то вже простіше. Вони і з малими побавляться, коли у мене є якась робота по господарству, і на кухні беруться допомагати. Ходять за мною й просять: «Мам, дайте ми самі щось спечемо». У цьому році найстарша Оксана, якій дванадцять літ, торта такого смачного й гарного спекла, що гості дивувалися її кулінарними здібностями. У багатодітних сім’ях так уже складається, що змалку кожен прагне скоріше навчитися щось робити. По собі це знаю: бачила, що мама завжди в праці, тож без примусу старалася їй допомогти.Мова зайшла про те, що в сім’ї по-різному буває — ​і посперечається чоловік із дружиною, і непорозуміння якесь виникне. Але головне, щоб була любов, яка все перемагає й завдяки якій майже через п’ятнадцять років подружнього життя Павло каже:— Я тішуся тим, що вибрав за дружину саме Ірину.— Ні на кого б не проміняла свого чоловіка, — ​в унісон додає жінка.А ще багатодітна мама розмірковувала:— Думаю, нас виручає те, що ми завжди разом. Щось треба на городі зробити, сіно поворушити — ​в машину і гуртом на поле, сіножать. Візьмемо хліба, сала, огірочків — ​на свіжому повітрі діти так апетитно їдять! От вам і пікнічок на природі.Найстаршому синові подружжя Морозів 13 літ, наймолодшій доньці – лише рік: ще ніхто не вилетів із батьківського гніздечка.Найстаршому синові подружжя Морозів 13 літ, наймолодшій доньці – лише рік: ще ніхто не вилетів із батьківського гніздечка.До речі, липневого дня жіурналісти могли б і не зустрітися з Морозами, якби наперед не домовилися. Адже це та пора, коли тривають чорничні жнива, які дають добрий заробіток — ​ним на Поліссі дорожать. Тож подякували подружжю за те, що пішли нам назустріч і не подалися зранку до лісу. А у відповідь почули:— У нас пів дня попереду. Ми ще поїдемо по чорниці. І шестеро старших дітей з нами. Нікого ніколи не силували. Вони самі хочуть збирати ягоди і так вправно беруть їх, що можна тільки подивуватися. Комарів у цьому році, правда, стільки, що не відігнатися від них, але ж чорниці в ціні, то стараємося заробити.І з цих заробітків подружжя не робить секрету. Був такий рекордний день, що набрали 230 кілограмів ягід. А це ж десять тисяч гривень! Зазвичай, менше, але все одно 130–150 кілограмів привозять. Два роки тому завдяки дарункам лісу зібрали гроші й купили потужний позашляховик Land Rover.— У цьому році хочемо, — ​розповідає Павло, — ​парове опалення в хаті зробити. «Жигулі» ще маємо — ​це наша перша машина, якою їздимо у Камінь, Ковель, якщо треба. А Land Rover — ​на латвійських номерах (цьогоріч дозволили ще так їздити — ​розмитнення дорого коштує, то не знаю, як далі буде). І цей автомобіль зараз для нас просто незамінний. Бо куди в лісі доїдеш «жигулями»? Хіба до першої калюжі. Позашляховик і коня нам замінює, якого в цьому році продали. Якщо треба дрова чи зерно привезти, то причепив підводу — ​і ніяких проблем.Наостанок жінка розповіла:— Наші доньки дуже люблять співати. Почують якусь пісню — ​й до мене з проханням: «Мам, давай розучимо». Я їх підтримую — ​і вдома співаємо, і тоді, як їдемо машиною в поле чи до лісу.

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