Яка ситуація з коронавірусом у Ратнівському районі станом на 27 липня
Сьогодні, 13:47
Упродовж останньої доби у Ратнівському районі не виявили нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції.
Загалом станом на 27 липня COVID-19 зареєстрували у 169 жителів Ратнівщини, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, -
Одужало 138 осіб. Летальні випадки - 6 (с. Річиця та c. Замшани - 2, с.Гута, с. Велимче, смт Ратне).
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
смт Ратне - 53 випадки;
с. Річиця - 22 випадки;
с. П.Річицькі - 1 випадок;
с. Заброди - 4 випадки;
с. Лучичі – 5 випадків;
с. Якушів - 6 випадків;
с. Щедрогір - 4 випадки;
с. Підгір’я – 2 випадки;
с. Язавні – 1 випадок;
с. Датинь - 3 випадки;
с. Велимче - 18 випадків;
с. Запілля - 2 випадки;
с. Вужиськ - 4 випадки;
с. Замшани - 22 випадки;
с. Видраниця - 4 випадки;
смт Заболоття - 2 випадки;
с. Шменьки - 1 випадок;
с. Жиричі - 1 випадок;
с. Млинове - 2 випадки;
с. Броди - 1 випадок;
с. С - Оріхове - 1 випадок;
с. Гірники - 4 випадки;
с. Гута - 1 випадок;
с. Самари - 1випадок;
с. Прохід - 2 випадки;
с.Березники – 1 випадок;
с. Тур – 1 випадок.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19.
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Загалом станом на 27 липня COVID-19 зареєстрували у 169 жителів Ратнівщини, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, -
Одужало 138 осіб. Летальні випадки - 6 (с. Річиця та c. Замшани - 2, с.Гута, с. Велимче, смт Ратне).
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
смт Ратне - 53 випадки;
с. Річиця - 22 випадки;
с. П.Річицькі - 1 випадок;
с. Заброди - 4 випадки;
с. Лучичі – 5 випадків;
с. Якушів - 6 випадків;
с. Щедрогір - 4 випадки;
с. Підгір’я – 2 випадки;
с. Язавні – 1 випадок;
с. Датинь - 3 випадки;
с. Велимче - 18 випадків;
с. Запілля - 2 випадки;
с. Вужиськ - 4 випадки;
с. Замшани - 22 випадки;
с. Видраниця - 4 випадки;
смт Заболоття - 2 випадки;
с. Шменьки - 1 випадок;
с. Жиричі - 1 випадок;
с. Млинове - 2 випадки;
с. Броди - 1 випадок;
с. С - Оріхове - 1 випадок;
с. Гірники - 4 випадки;
с. Гута - 1 випадок;
с. Самари - 1випадок;
с. Прохід - 2 випадки;
с.Березники – 1 випадок;
с. Тур – 1 випадок.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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