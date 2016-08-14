Липневі зоряні дощі: 28 липня – пік зорепаду Дельта-Аквариди





Що таке метеорний дощ і як він утворюється розповів



Власне, що ж таке метеорний дощ? За своєю суттю це зорепад, який з'являється при перетині атмосфери і рою метеорних тіл. Коли метеорний рій перетинає атмосферу Землі, утворюється метеорний потік, тобто той самий зорепад. Метеори входять в атмосферу Землі і згорають, створюючи при цьому короткочасний світловий спалах.



Метеори – це світлове явище, що виникає від згоряння в атмосфері планети дрібних метеорних тіл, приміром, уламків комет чи астероїдів, фактично, піщинок. Вони спалахують на висотах нижче до 120 км і гаснуть в атмосфері приблизно на висоті 60 км над Землею. Саме через це такі маленькі "метеоритики" не здатні досягнути поверхні землі.



Безпосередня першопричина появи метеорних потоків – комети, котрі обертаються навколо Сонця. Кожен відомий людству метеорний потік має своїх "батьків" – це комети, уламки яких формують метеорний рій.



Вперше люди змогли побачити Дельта-Аквариди майже тисячу років тому – в ХІ сторіччі на території сучасного Китаю. А у 1986 році науковці відкрили комету 96Р/Макхольца, з уламків якої і бере свій початок потік Дельта-Аквариди. Цікаве слово "аквариди" означає "Водолій" – сузір’я, з якого у небі візуально починається рух метеорів.



Спостерігати за потоком зможе вся планета, але найкраще побачать зоряний дощ жителі Південної півкулі. Українцям не вдасться насолодитися повноцінним метеорним потоком з тисяч крихітних "зоряних" уламків, проте розгледіти падаючі об'єкти все ж можна буде. Правда, яскраве світло Місяця, відблиски світлової реклами та вогні великих міст дещо "приглушують" світло від метеорного потоку. Тому ви матимете більше шансів побачити зоряний потік у максимально темній місцевості. До того ж варто пам’ятати, що навіть за містом, у темному полі чи на узліссі потрібно дати очам час пристосуватися до темряви. Для цього дивіться на нічне небо хоча б пів години – тоді на контрасті з темно-синім нічним небом ваші очі зможуть швидше та чіткіше розрізнити падаючі "зоряні" об’єкти.



До речі, видиме падіння метеора триває менше секунди, а пік метеорного потоку складатиме 20 метеорів на годину. Це не надто багато, якщо згадати, що у 1966 році трапився метеорний дощ Леонідів, що вразив своєю рясністю – за годину пролітало до 70 тисяч метеорів.



Дивлячись на нічне небо, ми побачимо десятки і сотні метеорів, котрі, здавалося б, летять з однієї точки. Таке явище спостерігається кожного року приблизно у той самий час.



Насправді зорепад Дельта-Аквариди триває з 12 липня по 23 серпня, а 28 та 29 липня його можна побачити максимально чітко. Протягом цих двох днів Дельта-Аквариди досягнуть свого піку, і побачити їх можна буде максимально чітко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ніч на вівторок, 28 липня, весь світ зможе побачити на небі справжній зірковий дощ – це будуть метеорити. Саме цього дня спостерігатимемо найвищу активність метеоритного потоку Дельта-Аквариди.Що таке метеорний дощ і як він утворюється розповів zik Власне, що ж таке метеорний дощ? За своєю суттю це зорепад, який з'являється при перетині атмосфери і рою метеорних тіл. Коли метеорний рій перетинає атмосферу Землі, утворюється метеорний потік, тобто той самий зорепад. Метеори входять в атмосферу Землі і згорають, створюючи при цьому короткочасний світловий спалах.Метеори – це світлове явище, що виникає від згоряння в атмосфері планети дрібних метеорних тіл, приміром, уламків комет чи астероїдів, фактично, піщинок. Вони спалахують на висотах нижче до 120 км і гаснуть в атмосфері приблизно на висоті 60 км над Землею. Саме через це такі маленькі "метеоритики" не здатні досягнути поверхні землі.Безпосередня першопричина появи метеорних потоків – комети, котрі обертаються навколо Сонця. Кожен відомий людству метеорний потік має своїх "батьків" – це комети, уламки яких формують метеорний рій.Вперше люди змогли побачити Дельта-Аквариди майже тисячу років тому – в ХІ сторіччі на території сучасного Китаю. А у 1986 році науковці відкрили комету 96Р/Макхольца, з уламків якої і бере свій початок потік Дельта-Аквариди. Цікаве слово "аквариди" означає "Водолій" – сузір’я, з якого у небі візуально починається рух метеорів.Спостерігати за потоком зможе вся планета, але найкраще побачать зоряний дощ жителі Південної півкулі. Українцям не вдасться насолодитися повноцінним метеорним потоком з тисяч крихітних "зоряних" уламків, проте розгледіти падаючі об'єкти все ж можна буде. Правда, яскраве світло Місяця, відблиски світлової реклами та вогні великих міст дещо "приглушують" світло від метеорного потоку. Тому ви матимете більше шансів побачити зоряний потік у максимально темній місцевості. До того ж варто пам’ятати, що навіть за містом, у темному полі чи на узліссі потрібно дати очам час пристосуватися до темряви. Для цього дивіться на нічне небо хоча б пів години – тоді на контрасті з темно-синім нічним небом ваші очі зможуть швидше та чіткіше розрізнити падаючі "зоряні" об’єкти.До речі, видиме падіння метеора триває менше секунди, а пік метеорного потоку складатиме 20 метеорів на годину. Це не надто багато, якщо згадати, що у 1966 році трапився метеорний дощ Леонідів, що вразив своєю рясністю – за годину пролітало до 70 тисяч метеорів.Дивлячись на нічне небо, ми побачимо десятки і сотні метеорів, котрі, здавалося б, летять з однієї точки. Таке явище спостерігається кожного року приблизно у той самий час.Насправді зорепад Дельта-Аквариди триває з 12 липня по 23 серпня, а 28 та 29 липня його можна побачити максимально чітко. Протягом цих двох днів Дельта-Аквариди досягнуть свого піку, і побачити їх можна буде максимально чітко.

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