На Волині поліція перевіряє мототранспорт: які виявили порушення. ФОТО





Про це



Станції техобслуговування, автостоянки, авторинки, магазини з продажу автозапчастин, гаражно-будівельні кооперативи, - ці та інші об’єкти другий тиждень відпрацьовують різні підрозділи волинської поліції по області. Мета – профілактика незаконних заволодінь мототранспортом та виявлення транспорту, який перебуває в розшуку.



Слід зазначити, що від початку операції, з 15 липня, в області не зареєстрували жодного незаконного заволодіння мототранспортом. Однак поліція посилено працює щодо профілактики схожих злочинів.



У той же час, з початку року, за 6 місяців 2020 року, розкрили 13 фактів незаконного заволодіння мототранспортом, 13 особам зловмисників оголосили про підозру за ст. 289 ККУ (Незаконне заволодіння транспортним засобом).



Скутери, квадроцикли та мотоцикли викрадали на території різних районів області та завдяки злагодженій роботі підрозділів поліції транспорт знайдено і повернуто власникам.



«Зараз ми перевіряємо практично всі об’єкти, які мають відношення до ремонту транспорту. Крім того, володіємо оперативною інформацією та перевіряємо її. Звертаємо увагу на виявлення мототранспорту, який в розшуку, на транспорт з перебитими агрегатами тощо. До цієї операції задіяні різні підрозділи поліції: карний розшук, слідчі, дільничні, групи швидкого реагування, патрульна поліція», - повідомив заступник начальника ГУНП у Волинській області Михайло Сорока.



Починаючи з 15 липня, територіальні підрозділи поліції здійснили майже 600 перевірок мототранспорту. За їх результатами 28 транспортних засобів помістили на арештмайданчики (найбільше – у Камінь-Каширському та Володимир-Волинському районах) за підозрою у підробці документів чи номерних знаків.



Також виявили 7 фактів не зареєстрованого чи не перереєстрованого мототранспорту (Шацький район та м. Нововолинськ).



Загалом, на порушників – власників чи водіїв мототранпорту – поліцейські склали понад 250 адміністративних матеріалів.



Профілактичне відпрацювання триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 600 об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури перевірили поліцейські в рамках операції «Мототранспорт».Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Станції техобслуговування, автостоянки, авторинки, магазини з продажу автозапчастин, гаражно-будівельні кооперативи, - ці та інші об’єкти другий тиждень відпрацьовують різні підрозділи волинської поліції по області. Мета – профілактика незаконних заволодінь мототранспортом та виявлення транспорту, який перебуває в розшуку.Слід зазначити, що від початку операції, з 15 липня, в області не зареєстрували жодного незаконного заволодіння мототранспортом. Однак поліція посилено працює щодо профілактики схожих злочинів.У той же час, з початку року, за 6 місяців 2020 року, розкрили 13 фактів незаконного заволодіння мототранспортом, 13 особам зловмисників оголосили про підозру за ст. 289 ККУ (Незаконне заволодіння транспортним засобом).Скутери, квадроцикли та мотоцикли викрадали на території різних районів області та завдяки злагодженій роботі підрозділів поліції транспорт знайдено і повернуто власникам.«Зараз ми перевіряємо практично всі об’єкти, які мають відношення до ремонту транспорту. Крім того, володіємо оперативною інформацією та перевіряємо її. Звертаємо увагу на виявлення мототранспорту, який в розшуку, на транспорт з перебитими агрегатами тощо. До цієї операції задіяні різні підрозділи поліції: карний розшук, слідчі, дільничні, групи швидкого реагування, патрульна поліція», - повідомив заступник начальника ГУНП у Волинській областіПочинаючи з 15 липня, територіальні підрозділи поліції здійснили майже 600 перевірок мототранспорту. За їх результатами 28 транспортних засобів помістили на арештмайданчики (найбільше – у Камінь-Каширському та Володимир-Волинському районах) за підозрою у підробці документів чи номерних знаків.Також виявили 7 фактів не зареєстрованого чи не перереєстрованого мототранспорту (Шацький район та м. Нововолинськ).Загалом, на порушників – власників чи водіїв мототранпорту – поліцейські склали понад 250 адміністративних матеріалів.Профілактичне відпрацювання триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію