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Євреї Олики на фотографіях 1920-1930-их років

Євреї Олики на фотографіях 1920-1930-их років
У фондах Нью-Йоркської бібліотеки зберігаються світлини мешканців містечка Олики, які датуються 1920-1930-ми роками.

На фотографіях можна побачити якими були мешканці Олики 80 років тому, як одягались, які мали зачіски, чим займались, - пише Район.Історія.

До речі, під час Другої світової війни Олика короткочасно була столицею Другої Речі Посполитої, зокрема 12 вересня 1939 р. в місті відбулося спільне засідання уряду, президента Мосцицького і головнокомандувача польської армії Ридз-Сміґли.

А 3 березня 1942 року нацисти створили в Олиці ґето, у яке зігнали 3,5–4,5 тис. євреїв з селища та навколишньої місцевості.

Всі квартири євреїв опечатали і вхід до них заборонили.

Наприкінці липня 1942 року усе єврейське населення з ґето перевели в приміщення колишнього замку князя Радзивілла, а звідти системно партіями по 40-50 осіб відправляли на розстріл в урочище Кемпа біля села Жорнище.

Перед розстрілом євреїв роздягали наголо. Загалом у ґетто розстріляли 4,5 тис. євреїв. Залишились живими тільки 130 євреїв-ремісників, яких німці використовували на різноманітних роботах.

Євреї Олики на фотографіях 1920-1930-их років
Євреї Олики на фотографіях 1920-1930-их років
Євреї Олики на фотографіях 1920-1930-их років
Євреї Олики на фотографіях 1920-1930-их років
Євреї Олики на фотографіях 1920-1930-их років
Євреї Олики на фотографіях 1920-1930-их років
Євреї Олики на фотографіях 1920-1930-их років
Євреї Олики на фотографіях 1920-1930-их років

Тетяна ЯЕЧКО-БЛАЖЕНКО


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Теги: Олика, євреї, світлини
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