У гаражі лучанина знайшли бурштин та наркотики. ФОТО





Обшук у гаражі 49-річного лучанина провели у п’ятницю, 24 липня, - пише ГУНП у Волинській області.



Відомо, що виявили майже 3 кг каміння, ззовні схожого на бурштин, та канабіс, насіння цієї ж рослини та електронні ваги.



Усе вилучене направили для проведення відповідних експертиз. Триває слідство.











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