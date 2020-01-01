У гаражі лучанина знайшли бурштин та наркотики. ФОТО
Сьогодні, 15:34
У Луцьку поліцейські вилучили майже 3 кг бурштину та наркотики.
Обшук у гаражі 49-річного лучанина провели у п’ятницю, 24 липня, - пише ГУНП у Волинській області.
Відомо, що виявили майже 3 кг каміння, ззовні схожого на бурштин, та канабіс, насіння цієї ж рослини та електронні ваги.
Усе вилучене направили для проведення відповідних експертиз. Триває слідство.
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Обшук у гаражі 49-річного лучанина провели у п’ятницю, 24 липня, - пише ГУНП у Волинській області.
Відомо, що виявили майже 3 кг каміння, ззовні схожого на бурштин, та канабіс, насіння цієї ж рослини та електронні ваги.
Усе вилучене направили для проведення відповідних експертиз. Триває слідство.
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