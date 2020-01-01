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У гаражі лучанина знайшли бурштин та наркотики. ФОТО

У гаражі лучанина знайшли бурштин та наркотики. ФОТО
У Луцьку поліцейські вилучили майже 3 кг бурштину та наркотики.

Обшук у гаражі 49-річного лучанина провели у п’ятницю, 24 липня, - пише ГУНП у Волинській області.

Відомо, що виявили майже 3 кг каміння, ззовні схожого на бурштин, та канабіс, насіння цієї ж рослини та електронні ваги.

Усе вилучене направили для проведення відповідних експертиз. Триває слідство.

У гаражі лучанина знайшли бурштин та наркотики. ФОТО
У гаражі лучанина знайшли бурштин та наркотики. ФОТО
У гаражі лучанина знайшли бурштин та наркотики. ФОТО
У гаражі лучанина знайшли бурштин та наркотики. ФОТО




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Теги: бурштин, наркотики
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