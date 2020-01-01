Проєкт «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для доньки волинського бійця
Сьогодні, 16:11
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
28 липня святкуватиме 5-й день народження Соломійка. Вона – донька захисника України, старшого сержанта Збройних сил України, учасника російсько-української війни Олега Миколайовича Вишневського. 18 жовтня 2015 року він потрапив у «гарячу точку». 22 лютого 2016-го помер під час несення служби поблизу Мар'їнки через раптову зупинку серця. Про чоловіка говорять, як про відповідального і надійного. У нього залишилось 2 діток.
Його донечка Соломія дізнається про татка лише з фотографій. Кожного дня вона вглядається в обличчя чоловіків і сподівається, що батько обов’язково до неї прийде, адже вона постійно відчуває його захист. І лише у снах він її обіймає і ніжно цілує.
Вона, як і вся малеча – жвава, гіперактивна дитина, хоче бавитися зі всіма, дружелюбна та допитлива. Найулюбленіше заняття маленької красунечки - кінетичний пісок, тісто, пластилін, любить складати конструктор. Дуже полюбляє і рухливі ігри, а особливо стрибати на батуті, кататися на велосипеді та самокаті.
Зробити сюрприз Соломійці може кожен, привітавши її із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.
Інформація про батька іменинниці є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/3/vishnevskyoleg.htm
Фінансово підтримати родину: 4790 7000 0524 9918 (Вишневська Інна Вікторівна, Приватбанк)
Інформація для благодійників: Вишневська Соломія – 5 років (28.07.2015). м. Луцьк. Зріст: 110 см. Розмір взуття: 27.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
28 липня святкуватиме 5-й день народження Соломійка. Вона – донька захисника України, старшого сержанта Збройних сил України, учасника російсько-української війни Олега Миколайовича Вишневського. 18 жовтня 2015 року він потрапив у «гарячу точку». 22 лютого 2016-го помер під час несення служби поблизу Мар'їнки через раптову зупинку серця. Про чоловіка говорять, як про відповідального і надійного. У нього залишилось 2 діток.
Його донечка Соломія дізнається про татка лише з фотографій. Кожного дня вона вглядається в обличчя чоловіків і сподівається, що батько обов’язково до неї прийде, адже вона постійно відчуває його захист. І лише у снах він її обіймає і ніжно цілує.
Вона, як і вся малеча – жвава, гіперактивна дитина, хоче бавитися зі всіма, дружелюбна та допитлива. Найулюбленіше заняття маленької красунечки - кінетичний пісок, тісто, пластилін, любить складати конструктор. Дуже полюбляє і рухливі ігри, а особливо стрибати на батуті, кататися на велосипеді та самокаті.
Зробити сюрприз Соломійці може кожен, привітавши її із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.
Інформація про батька іменинниці є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/3/vishnevskyoleg.htm
Фінансово підтримати родину: 4790 7000 0524 9918 (Вишневська Інна Вікторівна, Приватбанк)
Інформація для благодійників: Вишневська Соломія – 5 років (28.07.2015). м. Луцьк. Зріст: 110 см. Розмір взуття: 27.
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