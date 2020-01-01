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Проєкт «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для доньки волинського бійця

Проєкт «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для доньки волинського бійця
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

28 липня святкуватиме 5-й день народження Соломійка. Вона – донька захисника України, старшого сержанта Збройних сил України, учасника російсько-української війни Олега Миколайовича Вишневського. 18 жовтня 2015 року він потрапив у «гарячу точку». 22 лютого 2016-го помер під час несення служби поблизу Мар'їнки через раптову зупинку серця. Про чоловіка говорять, як про відповідального і надійного. У нього залишилось 2 діток.

Його донечка Соломія дізнається про татка лише з фотографій. Кожного дня вона вглядається в обличчя чоловіків і сподівається, що батько обов’язково до неї прийде, адже вона постійно відчуває його захист. І лише у снах він її обіймає і ніжно цілує.

Вона, як і вся малеча – жвава, гіперактивна дитина, хоче бавитися зі всіма, дружелюбна та допитлива. Найулюбленіше заняття маленької красунечки - кінетичний пісок, тісто, пластилін, любить складати конструктор. Дуже полюбляє і рухливі ігри, а особливо стрибати на батуті, кататися на велосипеді та самокаті.

Зробити сюрприз Соломійці може кожен, привітавши її із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.

Інформація про батька іменинниці є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/3/vishnevskyoleg.htm

Фінансово підтримати родину: 4790 7000 0524 9918 (Вишневська Інна Вікторівна, Приватбанк)

Інформація для благодійників: Вишневська Соломія – 5 років (28.07.2015). м. Луцьк. Зріст: 110 см. Розмір взуття: 27.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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