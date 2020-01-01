Судитимуть трьох волинян, які хотіли підкупити поліцейських

Судитимуть 31-річного волинянина за хабар поліцейським.Зазначається, що вночі 30 січня 2020 неподалік Маневич правоохоронці зупинили авто, за кермом якого перебував нетверезий водій, - пишепресслужба прокуратури Волинської області.Аби не бути притягнутим до відповідальності за це, чоловік запропонував поліцейським 1949 гривень неправомірної вигоди.За 500 гривень хотів залагодити таку ж ситуацію з правоохоронцями й 58-річний волинянин, який 25 травня 2020 року у селищі Луків керував автівкою у стані алкогольного сп’яніння.Обвинувальний акт щодо нього скерували до суду.35-річному волинянину також повідомили про підозру у пропозиції й наданні 19 липня 2020 року 200 грн неправомірної вигоди поліцейським за не притягнення його до адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху.Тож усі водії згодом відповідатимуть перед судом за вчинення цих злочинів.