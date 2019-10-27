Чиновник пояснив, чому у Ківерцях постійно підтоплює вулицю





Ситуацію для Богдан Сурмик.



За його словами, проблема з "підтопленням" вулиці Комунальної не нова. Досить часто на цій ділянці трапляються прориви труб водопровідної мережі. Часом, нарікають громадяни, на ремонт доводиться чекати декілька днів.



"Річ у тім, що це є центральна мережа дільниці водопостачання. Це не нечистоти, як пишуть деякі фейсбук-користувачі, а звичайна вода".



"У нас проблеми із водопостачанням, тому що ця мережа - не на балансі громади. Умовно кажучи, це труби "Укрзалізниці". Через те ми не можемо лагодити ці аварійні прориви. Але ми вже маємо відповідь від ПАТ "Укрзалізниця" про те, що вони мають намір центральну мережу передати на баланс громади. Це бюрократична процедура, тому важко сказати, коли передача відбудеться. Але вже коли її передадуть на баланс, ми зможемо робити ремонти значно оперативніше, аніж це відбувається зараз. Адже зараз у них на дільниці немає ні техніки, ані людей", – пояснив Богдан Сурмик.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівській громаді пояснили, як вирішуватимуть проблему з постійними проривами труб на вулиці Комунальній.Ситуацію для ІА "Конкурент" прокоментував начальник відділу капітального ремонту, комунального господарства та майна Ківерцівської міської радиЗа його словами, проблема з "підтопленням" вулиці Комунальної не нова. Досить часто на цій ділянці трапляються прориви труб водопровідної мережі. Часом, нарікають громадяни, на ремонт доводиться чекати декілька днів."Річ у тім, що це є центральна мережа дільниці водопостачання. Це не нечистоти, як пишуть деякі фейсбук-користувачі, а звичайна вода"."У нас проблеми із водопостачанням, тому що ця мережа - не на балансі громади. Умовно кажучи, це труби "Укрзалізниці". Через те ми не можемо лагодити ці аварійні прориви. Але ми вже маємо відповідь від ПАТ "Укрзалізниця" про те, що вони мають намір центральну мережу передати на баланс громади. Це бюрократична процедура, тому важко сказати, коли передача відбудеться. Але вже коли її передадуть на баланс, ми зможемо робити ремонти значно оперативніше, аніж це відбувається зараз. Адже зараз у них на дільниці немає ні техніки, ані людей", – пояснив Богдан Сурмик.

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