На школи та садочки, які входять у президентську програму будівництва, встановлять камери з онлайн-трансляцією





Про це



Перша веб-камера встановлена на будівництві дитячого садка села Крупа Луцького району. Переглянути онлайн-трансляцію можна за посиланням.



На інших об’єктах «Великого будівництва» триває монтаж відеотехніки. Веб-камери будуть підключенні найближчим часом.

«Встановлений на об’єктах онлайн-огляд дозволить спостерігати за великим будівництвом 24/7. Кожен зможе ознайомитися з будівельними роботами у зручний для себе час, – прокоментував голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко. – Важливо, що така система спостереження спонукатиме підрядників якісно виконувати свою роботу. А головне вчасно».



Варто наголосити, що у Волинській області в президентську програму «Велике будівництво» включено 7 шкіл, 3 садочки та 2 стадіони.

Щоразу перебуваючи у районах області, голова ОДА Юрій Погуляйко оглядає хід будівництва шкіл, приймальних відділень, садочків та доріг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відтепер будівництво шкіл, садочків та стадіонів на Волині у рамках загальнонаціональної програми «Велике будівництво» можна буде відстежувати у режимі реального часу.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Перша веб-камера встановлена на будівництві дитячого садка села Крупа Луцького району. Переглянути онлайн-трансляцію можнаНа інших об’єктах «Великого будівництва» триває монтаж відеотехніки. Веб-камери будуть підключенні найближчим часом.«Встановлений на об’єктах онлайн-огляд дозволить спостерігати за великим будівництвом 24/7. Кожен зможе ознайомитися з будівельними роботами у зручний для себе час, – прокоментував голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко. – Важливо, що така система спостереження спонукатиме підрядників якісно виконувати свою роботу. А головне вчасно».Варто наголосити, що у Волинській області в президентську програму «Велике будівництво» включено 7 шкіл, 3 садочки та 2 стадіони.Щоразу перебуваючи у районах області, голова ОДА Юрій Погуляйко оглядає хід будівництва шкіл, приймальних відділень, садочків та доріг.

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