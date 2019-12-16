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Вбивство дівчини у Польщі: злочинець переховується в Україні

Вбивство дівчини у Польщі: злочинець переховується в Україні
Польські слідчі вимагають видати українця, якого підозрюють у вбивстві співвітчизниці.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт se.pl, окружна прокуратура в Плоцьку знайшла підозрюваного у вбивстві молодої українки, яке сталося у Бжозовцу (Мазовецьке воєводство) 30 серпня минулого року.

Зазначається, що після публічної вечірки з концертом знайшли тіло дівчини зі слідами задушення. Підозрюваним у вбивстві є громадянин України, якого бачили того дня разом із загиблою. Він був останнім, хто бачив дівчину живою.

Тієї ж самої ночі хлопець поспіхом виїхав з Польщі і зараз перебуває в Україні. Генетичні дослідження, які проводилися під час слідства, доводять причетність підозрюваного до вбивства.

За інформацією польских правоохоронців, частину зібраних доказів вони переказали українським колегам. Також велися розмови, щоб саме останні повністю забрали розслідування справи й довели його до завершення. Однак цього не сталося. Справа й досі в польській прокуратурі.

Наразі польські слідчі встановлюють, чи не причетні до вбивства молодої українки інші особи, в тому числі громадяни Польщі.

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Теги: вбивство, Польща, українець
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