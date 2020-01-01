На Волині авто влетіло в електроопору. ФОТО





Про це



Дорожньо-транспортна пригода трапилася в районі вулиці Львівської.



На місці події працює патрульна поліція та енергетики.



Подробиці – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові авто ВАЗ-2109 врізалось у опору лінії електропередач.Про це Район.Горохів повідомили очевидці.Дорожньо-транспортна пригода трапилася в районі вулиці Львівської.На місці події працює патрульна поліція та енергетики.Подробиці – згодом.

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