На Волині авто влетіло в електроопору. ФОТО
Сьогодні, 17:45
У Горохові авто ВАЗ-2109 врізалось у опору лінії електропередач.
Про це Район.Горохів повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася в районі вулиці Львівської.
На місці події працює патрульна поліція та енергетики.
Подробиці – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Район.Горохів повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася в районі вулиці Львівської.
На місці події працює патрульна поліція та енергетики.
Подробиці – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині шахрай забрав на пошті чужий товар вартістю 126 тисяч
Сьогодні, 18:01
На Волині авто влетіло в електроопору. ФОТО
Сьогодні, 17:45
Вбивство дівчини у Польщі: злочинець переховується в Україні
Сьогодні, 17:45
На школи та садочки, які входять у президентську програму будівництва, встановлять камери з онлайн-трансляцією
Сьогодні, 17:25