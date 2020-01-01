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На Волині авто влетіло в електроопору. ФОТО

На Волині авто влетіло в електроопору. ФОТО
У Горохові авто ВАЗ-2109 врізалось у опору лінії електропередач.

Про це Район.Горохів повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася в районі вулиці Львівської.

На місці події працює патрульна поліція та енергетики.

Подробиці – згодом.

На Волині авто влетіло в електроопору. ФОТО
На Волині авто влетіло в електроопору. ФОТО

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Теги: аварія, Горохів, електроопора
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