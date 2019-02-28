На Волині шахрай забрав на пошті чужий товар вартістю 126 тисяч
Сьогодні, 18:01
Шахраї ошукали 32-річного ковельчанина.
Він повідомив у поліцію, що невідома особа заволоділа поштовим відправленням загальною вартістю 126 тисяч гривень, - пише ГУНП у Волинській області.
Невідомий у поштовому відділенні пред’явив документи на ім’я отримувача, забрав товар та вивіз його у невідомому напрямку.
Тож поліція Волині вкотре застерігає громадян від нерозважливих кроків, які можуть спричинити до втрати заощаджень.
Не розголошуйте особистих даних, номерів банківських карт чи номерів CVV2-коду стороннім, не купуйте в сумнівних інтернет-магазинах товари з повною оплатою на картку. Завжди ігноруйте дзвінки і SMS з проханням кудись передзвонити або оплатити відправку вашого виграшу, а в разі необхідності телефонуйте на спецлінію 102.
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Він повідомив у поліцію, що невідома особа заволоділа поштовим відправленням загальною вартістю 126 тисяч гривень, - пише ГУНП у Волинській області.
Невідомий у поштовому відділенні пред’явив документи на ім’я отримувача, забрав товар та вивіз його у невідомому напрямку.
Тож поліція Волині вкотре застерігає громадян від нерозважливих кроків, які можуть спричинити до втрати заощаджень.
Не розголошуйте особистих даних, номерів банківських карт чи номерів CVV2-коду стороннім, не купуйте в сумнівних інтернет-магазинах товари з повною оплатою на картку. Завжди ігноруйте дзвінки і SMS з проханням кудись передзвонити або оплатити відправку вашого виграшу, а в разі необхідності телефонуйте на спецлінію 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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