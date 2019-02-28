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На Волині шахрай забрав на пошті чужий товар вартістю 126 тисяч

На Волині шахрай забрав на пошті чужий товар вартістю 126 тисяч
Шахраї ошукали 32-річного ковельчанина.

Він повідомив у поліцію, що невідома особа заволоділа поштовим відправленням загальною вартістю 126 тисяч гривень, - пише ГУНП у Волинській області.

Невідомий у поштовому відділенні пред’явив документи на ім’я отримувача, забрав товар та вивіз його у невідомому напрямку.

Тож поліція Волині вкотре застерігає громадян від нерозважливих кроків, які можуть спричинити до втрати заощаджень.

Не розголошуйте особистих даних, номерів банківських карт чи номерів CVV2-коду стороннім, не купуйте в сумнівних інтернет-магазинах товари з повною оплатою на картку. Завжди ігноруйте дзвінки і SMS з проханням кудись передзвонити або оплатити відправку вашого виграшу, а в разі необхідності телефонуйте на спецлінію 102.


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Теги: шахрай, товар, пошта
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