На Волині шахрай забрав на пошті чужий товар вартістю 126 тисяч

Шахраї ошукали 32-річного ковельчанина.Він повідомив у поліцію, що невідома особа заволоділа поштовим відправленням загальною вартістю 126 тисяч гривень, - пише ГУНП у Волинській області.Невідомий у поштовому відділенні пред’явив документи на ім’я отримувача, забрав товар та вивіз його у невідомому напрямку.Тож поліція Волині вкотре застерігає громадян від нерозважливих кроків, які можуть спричинити до втрати заощаджень.Не розголошуйте особистих даних, номерів банківських карт чи номерів CVV2-коду стороннім, не купуйте в сумнівних інтернет-магазинах товари з повною оплатою на картку. Завжди ігноруйте дзвінки і SMS з проханням кудись передзвонити або оплатити відправку вашого виграшу, а в разі необхідності телефонуйте на спецлінію 102.