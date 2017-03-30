Борис Карпус від команди Ігоря Гузя – кандидат на міського голову Нововолинська

Народний депутатта його команда братимуть участь на місцевих виборах восени 2020 року.– кандидат на посаду Нововолинського міського голови від команди депутата.Про це він розповів у відео, опублікованому на офіційній сторінці Карпуса у соціальних мережах."Я прийняв рішення балотуватися на посаду Нововолинського міського голови. Запрошую у свою команду. У мене є чітка програма. Ми діятимемо рішуче. Місту потрібні зміни", - упевнений Борис Карпус.Свою позицію щодо участі команди парламентаря у місцевих виборах Ігор Гузь пояснив так: “Час Віктора Сапожнікова минув. Корупція, бардак, закритість - це ознаменує майже 25 років керування Сапожнікова. Нововолинську потрібні зміни!”Нардеп додав: “Наша команда визначилася із кандидатом на посаду Нововолинського міського голови. Це — Борис Карпус. Знаю його 15 років. 6 років він є моїм помічником-консультантом, очолює фонд “Прибужжя”. З Борисом Карпусом я пройшов майже кожен двір, установи у Нововолинську. Я довіряю йому. Він чесний. Це людина, яка має бажання, амбіції, мотивацію, яка готова змінювати ситуацію в Нововолинську. У випадку спільної перемоги — місто зміниться у кращу сторону!”