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Луцький виш – на 32 місці у світовому рейтингу серед українських університетів

Луцький виш – на 32 місці у світовому рейтингу серед українських університетів
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки посів 32 місце серед закладів вищої освіти в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ректор університету Анатолій Цьось.

Так, за рік СНУ піднявся на 92 пункти у рейтингу «Webometrics ranking of world's universities» і з 124 місця у 2019 році опинився на 32 місці у 2020-му.

«Дякую працівникам славного Університету за якісну роботу», – написав Анатолі Цьось.

Луцький виш – на 32 місці у світовому рейтингу серед українських університетів


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Теги: СНУ, Луцьк, університет, рейтинг
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Коментарі 4
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яка ганьба
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Написали заголовок такий щоб надурити людей, сказали б відразу на 4939 місці в світі
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Дауни всіх країн східної Європи з'їзджайтесь!
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Дауни всіх країн східної Європи з'їзджайтесь!
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