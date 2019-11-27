Луцький виш – на 32 місці у світовому рейтингу серед українських університетів
Сьогодні, 18:20
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки посів 32 місце серед закладів вищої освіти в Україні.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ректор університету Анатолій Цьось.
Так, за рік СНУ піднявся на 92 пункти у рейтингу «Webometrics ranking of world's universities» і з 124 місця у 2019 році опинився на 32 місці у 2020-му.
«Дякую працівникам славного Університету за якісну роботу», – написав Анатолі Цьось.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ректор університету Анатолій Цьось.
Так, за рік СНУ піднявся на 92 пункти у рейтингу «Webometrics ranking of world's universities» і з 124 місця у 2019 році опинився на 32 місці у 2020-му.
«Дякую працівникам славного Університету за якісну роботу», – написав Анатолі Цьось.
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Коментарі 4
яка ганьба
Написали заголовок такий щоб надурити людей, сказали б відразу на 4939 місці в світі
Дауни всіх країн східної Європи з'їзджайтесь!
Дауни всіх країн східної Європи з'їзджайтесь!
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