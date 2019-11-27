Луцький виш – на 32 місці у світовому рейтингу серед українських університетів





Про це на своїй сторінці у Facebook Анатолій Цьось.



Так, за рік СНУ піднявся на 92 пункти у рейтингу



«Дякую працівникам славного Університету за якісну роботу», – написав Анатолі Цьось.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки посів 32 місце серед закладів вищої освіти в Україні.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ректор університетуТак, за рік СНУ піднявся на 92 пункти у рейтингу «Webometrics ranking of world's universities» і з 124 місця у 2019 році опинився на 32 місці у 2020-му.«Дякую працівникам славного Університету за якісну роботу», – написав Анатолі Цьось.

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