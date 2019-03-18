Сплутала з печерицями: від отруєння грибами померла волинянка. ВІДЕО

померла 76-річна волинянка. Ймовірно, жінка отруїлася грибами, які сприйняла за печериці.



Про це розповів Олександр Моргун.



Гриби, які виявилися отруйними, пенсіонерка назбирала біля власного будинку.



"Відомо, що жінка в четвер з’їла печериці, обробила їх і з’їла. В п’ятницю їй стало зле", - каже заступник головного лікаря.



До медиків жінка з ознаками отруєння звернулася в суботу, 25 липня. Каретою швидкої її доставили до лікарні та госпіталізували у реанімаційне відділення. Наступного дня пенсіонерка померла.



"Хворій було назначено лікування. Але, на жаль, це не допомогло", - каже Олександр Моргун.



Сусіди жінки розповідають, поруч з будинком, де жила пенсіонерка - ліс.



"Ніби назбирала біля себе, біля посадки грибів і ніби печериці", - каже місцева жителька Євгенія.



Наразі в лікарні триває експертиза – чи справді смерть пацієнтки наступила внаслідок отруєння грибами, розповів лікар Олександр Моргун.



За словами завідувача відділу Волинського центру громадського здоров’я Сергія Левчука, цього року смертельних випадів, причиною яких є отруєння грибами, ще не було.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні, 26 липня, у Рожищенські ЦРЛЙмовірно, жінка отруїлася грибами, які сприйняла за печериці.Про це розповів Суспільному заступник головного лікаря медзакладуГриби, які виявилися отруйними, пенсіонерка назбирала біля власного будинку."Відомо, що жінка в четвер з’їла печериці, обробила їх і з’їла. В п’ятницю їй стало зле", - каже заступник головного лікаря.До медиків жінка з ознаками отруєння звернулася в суботу, 25 липня. Каретою швидкої її доставили до лікарні та госпіталізували у реанімаційне відділення. Наступного дня пенсіонерка померла."Хворій було назначено лікування. Але, на жаль, це не допомогло", - каже Олександр Моргун.Сусіди жінки розповідають, поруч з будинком, де жила пенсіонерка - ліс."Ніби назбирала біля себе, біля посадки грибів і ніби печериці", - каже місцева жителькаНаразі в лікарні триває експертиза – чи справді смерть пацієнтки наступила внаслідок отруєння грибами, розповів лікар Олександр Моргун.За словами завідувача відділу Волинського центру громадського здоров’я, цього року смертельних випадів, причиною яких є отруєння грибами, ще не було.

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