Сплутала з печерицями: від отруєння грибами померла волинянка. ВІДЕО
Сьогодні, 19:07
Напередодні, 26 липня, у Рожищенські ЦРЛ померла 76-річна волинянка. Ймовірно, жінка отруїлася грибами, які сприйняла за печериці.
Про це розповів Суспільному заступник головного лікаря медзакладу Олександр Моргун.
Гриби, які виявилися отруйними, пенсіонерка назбирала біля власного будинку.
"Відомо, що жінка в четвер з’їла печериці, обробила їх і з’їла. В п’ятницю їй стало зле", - каже заступник головного лікаря.
До медиків жінка з ознаками отруєння звернулася в суботу, 25 липня. Каретою швидкої її доставили до лікарні та госпіталізували у реанімаційне відділення. Наступного дня пенсіонерка померла.
"Хворій було назначено лікування. Але, на жаль, це не допомогло", - каже Олександр Моргун.
Сусіди жінки розповідають, поруч з будинком, де жила пенсіонерка - ліс.
"Ніби назбирала біля себе, біля посадки грибів і ніби печериці", - каже місцева жителька Євгенія.
Наразі в лікарні триває експертиза – чи справді смерть пацієнтки наступила внаслідок отруєння грибами, розповів лікар Олександр Моргун.
За словами завідувача відділу Волинського центру громадського здоров’я Сергія Левчука, цього року смертельних випадів, причиною яких є отруєння грибами, ще не було.
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Про це розповів Суспільному заступник головного лікаря медзакладу Олександр Моргун.
Гриби, які виявилися отруйними, пенсіонерка назбирала біля власного будинку.
"Відомо, що жінка в четвер з’їла печериці, обробила їх і з’їла. В п’ятницю їй стало зле", - каже заступник головного лікаря.
До медиків жінка з ознаками отруєння звернулася в суботу, 25 липня. Каретою швидкої її доставили до лікарні та госпіталізували у реанімаційне відділення. Наступного дня пенсіонерка померла.
"Хворій було назначено лікування. Але, на жаль, це не допомогло", - каже Олександр Моргун.
Сусіди жінки розповідають, поруч з будинком, де жила пенсіонерка - ліс.
"Ніби назбирала біля себе, біля посадки грибів і ніби печериці", - каже місцева жителька Євгенія.
Наразі в лікарні триває експертиза – чи справді смерть пацієнтки наступила внаслідок отруєння грибами, розповів лікар Олександр Моргун.
За словами завідувача відділу Волинського центру громадського здоров’я Сергія Левчука, цього року смертельних випадів, причиною яких є отруєння грибами, ще не було.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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