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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 28 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 28 липня
У Волинській області завтра, 28 липня, прогнозують мiнливу хмарнiсть. Вночi та вранцi мiсцями короткочасний дощ, гроза, мiсцями туман. Вдень без істотних опадiв.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 13-18°, вдень 23-28°.

У Луцьку у вівторок, 28 липня, очікується також мінлива хмарність. Вночi та вранцi короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 15-17°, вдень 26-28°

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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