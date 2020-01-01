Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 28 липня





Про це



Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 13-18°, вдень 23-28°.



У Луцьку у вівторок, 28 липня, очікується також мінлива хмарність. Вночi та вранцi короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 15-17°, вдень 26-28°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 28 липня, прогнозують мiнливу хмарнiсть. Вночi та вранцi мiсцями короткочасний дощ, гроза, мiсцями туман. Вдень без істотних опадiв.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 13-18°, вдень 23-28°.У Луцьку у вівторок, 28 липня, очікується також мінлива хмарність. Вночi та вранцi короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 15-17°, вдень 26-28°

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