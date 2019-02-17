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На перехресті у Нововолинську – аварія, одна з автівок врізалась в електроопору. ФОТО

На перехресті у Нововолинську – аварія, одна з автівок врізалась в електроопору. ФОТО
27-го липня близько 17:00 у Нововолинську на перехресті вулиць Маяковського та Соборної трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це інформує БУГ.

Зіткнулися два автомобілі Opel Zafira та Volkswagen Sharan. Від удару останній в’їхав у опору лінії електропередач.

Водій Volkswagen не надав переваги в русі Opel, який рухався по головній.

Очевидці зазначають, що потерпілих немає. На місці події працювали правоохоронці.

На перехресті у Нововолинську – аварія, одна з автівок врізалась в електроопору. ФОТО
На перехресті у Нововолинську – аварія, одна з автівок врізалась в електроопору. ФОТО
На перехресті у Нововолинську – аварія, одна з автівок врізалась в електроопору. ФОТО
На перехресті у Нововолинську – аварія, одна з автівок врізалась в електроопору. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, аварія, перехрестя, електроопора
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