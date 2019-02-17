На перехресті у Нововолинську – аварія, одна з автівок врізалась в електроопору. ФОТО





Про це інформує



Зіткнулися два автомобілі Opel Zafira та Volkswagen Sharan. Від удару останній в’їхав у опору лінії електропередач.



Водій Volkswagen не надав переваги в русі Opel, який рухався по головній.



Очевидці зазначають, що потерпілих немає. На місці події працювали правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27-го липня близько 17:00 у Нововолинську на перехресті вулиць Маяковського та Соборної трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це інформує БУГ Зіткнулися два автомобілі Opel Zafira та Volkswagen Sharan. Від удару останній в’їхав у опору лінії електропередач.Водій Volkswagen не надав переваги в русі Opel, який рухався по головній.Очевидці зазначають, що потерпілих немає. На місці події працювали правоохоронці.

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