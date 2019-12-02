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Кабмін планує з 1 вересня підвищити зарплати бюджетникам

Кабмін планує з 1 вересня підвищити зарплати бюджетникам
Проект постанови Кабінету міністрів щодо підвищення зарплати для бюджетних організацій підготували у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Мінімальна зарплата і ставка бюджетників зростуть на 37,6%.

Її нині направили до профспілок для погодження, пишуть Факти.

У Кабміні пропонують підвищити з 1 вересня 2020 року ставку працівника першого тарифного розряду з 2 102 грн до 2 225 грн. Необхідність виникла через заплановане підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня з 4 723 до 5 тис. грн.

З 1 січня 2021 року працівникам першого тарифного розряду ставку піднімуть до 2 670 грн, а з 1 липня 2021 року до 2 893 грн. Це підвищення обґрунтовується планами збільшення мінімальної зарплати.

Станом на 27 липня мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 723 грн на місяць. Останнє підвищення відбулося в січні 2020 року. Тоді зарплату підняли на 13% – 550 грн.

З 1 січня зріс прожитковий мінімум – з 1 936 грн до 2 027 грн.

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Теги: Кабмін, постанова, підвищення, зарплата
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