Кабмін планує з 1 вересня підвищити зарплати бюджетникам





Її нині направили до профспілок для погодження, пишуть



У Кабміні пропонують підвищити з 1 вересня 2020 року ставку працівника першого тарифного розряду з 2 102 грн до 2 225 грн. Необхідність виникла через заплановане підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня з 4 723 до 5 тис. грн.



З 1 січня 2021 року працівникам першого тарифного розряду ставку піднімуть до 2 670 грн, а з 1 липня 2021 року до 2 893 грн. Це підвищення обґрунтовується планами збільшення мінімальної зарплати.



Станом на 27 липня мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 723 грн на місяць. Останнє підвищення відбулося в січні 2020 року. Тоді зарплату підняли на 13% – 550 грн.



З 1 січня зріс прожитковий мінімум – з 1 936 грн до 2 027 грн.

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