Неподалік Луцька зіткнулися дві фури. ВІДЕО





Про це



Так, близько 19 годин у Гірці Полонці вантажівка з причіпом в’їхала в іншу фуру, що рухалась попереду.



Зі слів очевидців, причиною ДТП стало недотриманні безпечної швидкості та дистанції. За задньою фурою видно довгий гальмівний шлях.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП сталася ввечері 27 липня у Гірці Полонці.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, близько 19 годин у Гірці Полонці вантажівка з причіпом в’їхала в іншу фуру, що рухалась попереду.Зі слів очевидців, причиною ДТП стало недотриманні безпечної швидкості та дистанції. За задньою фурою видно довгий гальмівний шлях.

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