Неподалік Луцька зіткнулися дві фури. ВІДЕО
Сьогодні, 21:30
ДТП сталася ввечері 27 липня у Гірці Полонці.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 19 годин у Гірці Полонці вантажівка з причіпом в’їхала в іншу фуру, що рухалась попереду.
Зі слів очевидців, причиною ДТП стало недотриманні безпечної швидкості та дистанції. За задньою фурою видно довгий гальмівний шлях.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 19 годин у Гірці Полонці вантажівка з причіпом в’їхала в іншу фуру, що рухалась попереду.
Зі слів очевидців, причиною ДТП стало недотриманні безпечної швидкості та дистанції. За задньою фурою видно довгий гальмівний шлях.
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