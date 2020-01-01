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Неподалік Луцька зіткнулися дві фури. ВІДЕО

Неподалік Луцька зіткнулися дві фури. ВІДЕО
ДТП сталася ввечері 27 липня у Гірці Полонці.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 19 годин у Гірці Полонці вантажівка з причіпом в’їхала в іншу фуру, що рухалась попереду.

Зі слів очевидців, причиною ДТП стало недотриманні безпечної швидкості та дистанції. За задньою фурою видно довгий гальмівний шлях.



Неподалік Луцька зіткнулися дві фури. ВІДЕО
Неподалік Луцька зіткнулися дві фури. ВІДЕО
Неподалік Луцька зіткнулися дві фури. ВІДЕО
Неподалік Луцька зіткнулися дві фури. ВІДЕО

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Теги: Гірка Полонка, фура, аварія
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