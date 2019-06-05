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На Теремнівських ставках врятували четверо людей, усі були в стані алкогольного сп'яніння. ВІДЕО

На Теремнівських ставках врятували четверо людей, усі були в стані алкогольного сп'яніння. ВІДЕО
У Луцьку рятувальники перевірили пляжі та рятувальні пости.

Відпочивальникам роз'яснювали правила поведінки на воді,- розповів журналістам Суспільного провідний інспектор відділу ДСНС в області Владислав Самойленко.

Зі слів рятувальників, рейд був попереджувальний та інформативний. Нікого не оштрафували.

Загалом на Волині - 35 облаштованих місць для купання, де є рятувальні пости. Теремнівські ставки - один з облаштованих рятувальним постом міських пляжів. Минулої п’ятниці на цій водоймі втопився чоловік.

Рятувальник Марко Гонтар працює тут щодня з 10-ої до 20-ої години. Розповів, що за цей сезон разом з колегами довелось рятувати четверо людей: "Двох двадцяти років, двох - сорока. Усі четверо були п'яні".

З початку року на водоймах області сталася 31 смерть, за липень - 14.

"Найбільша причина смертності – порушення правил безпеки, зокрема вживання алкоголю", - розповів провідний інспектор відділу ДСНС в області Владислав Самойленко.

Нагадаємо, напередодні 26 липня, в урочищі Гряда, що на озері Світязь, рятувальники дістали з води вісьмох відпочивальників, які впали з катамарана.


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Теги: Теремнівські ставки, водойма, рятувальники
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