На Теремнівських ставках врятували четверо людей, усі були в стані алкогольного сп'яніння. ВІДЕО
Сьогодні, 08:23
У Луцьку рятувальники перевірили пляжі та рятувальні пости.
Відпочивальникам роз'яснювали правила поведінки на воді,- розповів журналістам Суспільного провідний інспектор відділу ДСНС в області Владислав Самойленко.
Зі слів рятувальників, рейд був попереджувальний та інформативний. Нікого не оштрафували.
Загалом на Волині - 35 облаштованих місць для купання, де є рятувальні пости. Теремнівські ставки - один з облаштованих рятувальним постом міських пляжів. Минулої п’ятниці на цій водоймі втопився чоловік.
Рятувальник Марко Гонтар працює тут щодня з 10-ої до 20-ої години. Розповів, що за цей сезон разом з колегами довелось рятувати четверо людей: "Двох двадцяти років, двох - сорока. Усі четверо були п'яні".
З початку року на водоймах області сталася 31 смерть, за липень - 14.
"Найбільша причина смертності – порушення правил безпеки, зокрема вживання алкоголю", - розповів провідний інспектор відділу ДСНС в області Владислав Самойленко.
Нагадаємо, напередодні 26 липня, в урочищі Гряда, що на озері Світязь, рятувальники дістали з води вісьмох відпочивальників, які впали з катамарана.
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Відпочивальникам роз'яснювали правила поведінки на воді,- розповів журналістам Суспільного провідний інспектор відділу ДСНС в області Владислав Самойленко.
Зі слів рятувальників, рейд був попереджувальний та інформативний. Нікого не оштрафували.
Загалом на Волині - 35 облаштованих місць для купання, де є рятувальні пости. Теремнівські ставки - один з облаштованих рятувальним постом міських пляжів. Минулої п’ятниці на цій водоймі втопився чоловік.
Рятувальник Марко Гонтар працює тут щодня з 10-ої до 20-ої години. Розповів, що за цей сезон разом з колегами довелось рятувати четверо людей: "Двох двадцяти років, двох - сорока. Усі четверо були п'яні".
З початку року на водоймах області сталася 31 смерть, за липень - 14.
"Найбільша причина смертності – порушення правил безпеки, зокрема вживання алкоголю", - розповів провідний інспектор відділу ДСНС в області Владислав Самойленко.
Нагадаємо, напередодні 26 липня, в урочищі Гряда, що на озері Світязь, рятувальники дістали з води вісьмох відпочивальників, які впали з катамарана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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