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Держархів на Волині оприлюднив розсекречені справи КДБ

Держархів на Волині оприлюднив розсекречені справи КДБ
Архів Волинської області оприлюднив 215 архівних кримінальних справ несудових органів за 1939-1953 роки.

Це документи з фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область», пише ІА "Конкурент".

Матеріали на сайті відскановані і розміщені у PDF-форматі. Тут справи, які стосуються польських та українських націоналістів, учасників Другої світової війни та осіб, які вели "антирадянську діяльність" на території області у середині минулого століття.

З оприлюдненими справами, що присвячені окремим особам та їхнім групам, можна ознайомитися за цим посиланням.


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Теги: державний архів, розсекречені справи, КДБ
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Коментарі 1
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А чому тільки по 1953-ій рік а не по 1991-ий рік ?
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