Держархів на Волині оприлюднив розсекречені справи КДБ





Це документи з фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область», пише



Матеріали на сайті відскановані і розміщені у PDF-форматі. Тут справи, які стосуються польських та українських націоналістів, учасників Другої світової війни та осіб, які вели "антирадянську діяльність" на території області у середині минулого століття.



З оприлюдненими справами, що присвячені окремим особам та їхнім групам, можна ознайомитися





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Архів Волинської області оприлюднив 215 архівних кримінальних справ несудових органів за 1939-1953 роки.Це документи з фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область», пише ІА "Конкурент" Матеріали на сайті відскановані і розміщені у PDF-форматі. Тут справи, які стосуються польських та українських націоналістів, учасників Другої світової війни та осіб, які вели "антирадянську діяльність" на території області у середині минулого століття.З оприлюдненими справами, що присвячені окремим особам та їхнім групам, можна ознайомитися за цим посиланням

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