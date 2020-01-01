На Волині водій зніс дорожню огорожу та втік
Сьогодні, 22:23
Ковельчанин на легковику «Mersedes-Benz» рухався по вулиці Відродження, не впорався з керуванням та пошкодив огородження, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. Внаслідок ДТП автівка та вулично-шляхова мережа зазнали механічних пошкоджень.
Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, пише Ковель медіа.
Однак чоловік не викликав поліцію та втік з місця аварії.
Поліцейські того ж дня знайшли автомобіль та водія, склали ряд адмінпротоколів і направили матеріали справи до суду.
На засіданні ковельчанин визнав свою провину та зазначив, що скоїв ДТП неумисно. Ковельський міськрайонний суд оштрафував чоловіка на 340 гривень без позбавлення права керування транспортними засобами.
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Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, пише Ковель медіа.
Однак чоловік не викликав поліцію та втік з місця аварії.
Поліцейські того ж дня знайшли автомобіль та водія, склали ряд адмінпротоколів і направили матеріали справи до суду.
На засіданні ковельчанин визнав свою провину та зазначив, що скоїв ДТП неумисно. Ковельський міськрайонний суд оштрафував чоловіка на 340 гривень без позбавлення права керування транспортними засобами.
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