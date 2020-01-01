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На Волині водій зніс дорожню огорожу та втік

На Волині водій зніс дорожню огорожу та втік
Ковельчанин на легковику «Mersedes-Benz» рухався по вулиці Відродження, не впорався з керуванням та пошкодив огородження, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. Внаслідок ДТП автівка та вулично-шляхова мережа зазнали механічних пошкоджень.

Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, пише Ковель медіа.

Однак чоловік не викликав поліцію та втік з місця аварії.

На Волині водій зніс дорожню огорожу та втік

Поліцейські того ж дня знайшли автомобіль та водія, склали ряд адмінпротоколів і направили матеріали справи до суду.

На Волині водій зніс дорожню огорожу та втік

На засіданні ковельчанин визнав свою провину та зазначив, що скоїв ДТП неумисно. Ковельський міськрайонний суд оштрафував чоловіка на 340 гривень без позбавлення права керування транспортними засобами.

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Теги: суд, вирок, Ковель, аварія, огорожа
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