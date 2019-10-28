У Луцьку хочуть відремонтувати фасад однієї з найбільших шкіл міста
27 липень, 23:31
У Луцьку планують здійснити ремонт фасаду НВК №26.
Про це повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Є чудова новина. До величезної кількості закладів, в яких ми утеплюємо і робимо капремонт фасаду вдалося додати ще й одну з найбільших шкіл міста - школу №26.
Нам вдалося домовитися з партнерами з корпорації НЕФКО про виконання капремонту й утеплення фасаду навчального корпусу школи за грантові кошти з нашим співфінансуванням в розмірі 10%.
Оновлений фасад стане гарним доповненням до скверу, що розпочнуть облаштовувати незабаром поруч із школою.
Якщо погода не завадить, зробимо роботи ще в цьому році", йдеться в дописі.
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Про це повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Є чудова новина. До величезної кількості закладів, в яких ми утеплюємо і робимо капремонт фасаду вдалося додати ще й одну з найбільших шкіл міста - школу №26.
Нам вдалося домовитися з партнерами з корпорації НЕФКО про виконання капремонту й утеплення фасаду навчального корпусу школи за грантові кошти з нашим співфінансуванням в розмірі 10%.
Оновлений фасад стане гарним доповненням до скверу, що розпочнуть облаштовувати незабаром поруч із школою.
Якщо погода не завадить, зробимо роботи ще в цьому році", йдеться в дописі.
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