У Луцьку хочуть відремонтувати фасад однієї з найбільших шкіл міста





Про це Ігор Поліщук.



"Є чудова новина. До величезної кількості закладів, в яких ми утеплюємо і робимо капремонт фасаду вдалося додати ще й одну з найбільших шкіл міста - школу №26.



Нам вдалося домовитися з партнерами з корпорації НЕФКО про виконання капремонту й утеплення фасаду навчального корпусу школи за грантові кошти з нашим співфінансуванням в розмірі 10%.



Оновлений фасад стане гарним доповненням до скверу, що розпочнуть облаштовувати незабаром поруч із школою.



Якщо погода не завадить, зробимо роботи ще в цьому році", йдеться в дописі.

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