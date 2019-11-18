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У Києві двоє чоловіків викрали маршрутку і ганяли вулицями. ВІДЕО

У Києві двоє чоловіків викрали маршрутку і ганяли вулицями. ВІДЕО
У столиці двоє чоловіків викрали маршрутку "Богдан", коли водій на зупинці відійшов до магазину. Далі ганялись на ній у дворі багатоповерхівки по вулиці Тульчинській.

Про це пишуть Факти.

Хлопці влаштували із двору автодром – їздили на великій швидкості, виїжджали на бордюри та під час поїздки передавали кермо один одному.

Після 10 хвилин розваг покинули автобус біля будинку та зникли.

Затримали ймовірних викрадачів на вулиці Кирилівській. Їм тепер загрожує до двох років в’язниці або виправні роботи.


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Теги: Київ, маршрутка, крадіжка
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