Кращі за автомат Калашникова: спецназ Нацгвардії озброїли ґвинтівками UAR-15
Сьогодні, 03:49
Національна гвардія України розпочала переозброєння деяких своїх підрозділів відповідно до стандартів НАТО.
Нові штурмові ґвинтівки UAR-15 отримали спецпризначенці Східного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії, пишуть Факти.
Нова зброя повинна якісно покращити рівень виконання бойових задач військовослужбовцями, які стримують агресора на Донбасі.
Кращі за автомат Калашникова: спецназ Нацгвардії озброїли ґвинтівками UAR-15
UAR-15 – репліка американської штурмової ґвинтівки AR-15 – використовує патрон 5,56×45 мм.
Залежно від комплектації та модифікації вартість однієї ґвинтівки становить від 30 до 60 тис. грн.
"UAR-15 має замінити всім відомий автомат Калашникова. Вона більш ергономічна. Водночас ґвинтівка UAR-15 має ліпшу кучність, ніж автомат Калашникова. Ствол та ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить остання характеристика, виготовляються у США", – розповів військовослужбовець ОЗСП Володимир.
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Нові штурмові ґвинтівки UAR-15 отримали спецпризначенці Східного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії, пишуть Факти.
Нова зброя повинна якісно покращити рівень виконання бойових задач військовослужбовцями, які стримують агресора на Донбасі.
Кращі за автомат Калашникова: спецназ Нацгвардії озброїли ґвинтівками UAR-15
UAR-15 – репліка американської штурмової ґвинтівки AR-15 – використовує патрон 5,56×45 мм.
Залежно від комплектації та модифікації вартість однієї ґвинтівки становить від 30 до 60 тис. грн.
"UAR-15 має замінити всім відомий автомат Калашникова. Вона більш ергономічна. Водночас ґвинтівка UAR-15 має ліпшу кучність, ніж автомат Калашникова. Ствол та ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить остання характеристика, виготовляються у США", – розповів військовослужбовець ОЗСП Володимир.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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