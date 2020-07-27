Кращі за автомат Калашникова: спецназ Нацгвардії озброїли ґвинтівками UAR-15





Нові штурмові ґвинтівки UAR-15 отримали спецпризначенці Східного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії, пишуть



Нова зброя повинна якісно покращити рівень виконання бойових задач військовослужбовцями, які стримують агресора на Донбасі.



Кращі за автомат Калашникова: спецназ Нацгвардії озброїли ґвинтівками UAR-15



UAR-15 – репліка американської штурмової ґвинтівки AR-15 – використовує патрон 5,56×45 мм.



Залежно від комплектації та модифікації вартість однієї ґвинтівки становить від 30 до 60 тис. грн.



"UAR-15 має замінити всім відомий автомат Калашникова. Вона більш ергономічна. Водночас ґвинтівка UAR-15 має ліпшу кучність, ніж автомат Калашникова. Ствол та ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить остання характеристика, виготовляються у США", – розповів військовослужбовець ОЗСП Володимир.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна гвардія України розпочала переозброєння деяких своїх підрозділів відповідно до стандартів НАТО.Нові штурмові ґвинтівки UAR-15 отримали спецпризначенці Східного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії, пишуть Факти Нова зброя повинна якісно покращити рівень виконання бойових задач військовослужбовцями, які стримують агресора на Донбасі.Кращі за автомат Калашникова: спецназ Нацгвардії озброїли ґвинтівками UAR-15UAR-15 – репліка американської штурмової ґвинтівки AR-15 – використовує патрон 5,56×45 мм.Залежно від комплектації та модифікації вартість однієї ґвинтівки становить від 30 до 60 тис. грн."UAR-15 має замінити всім відомий автомат Калашникова. Вона більш ергономічна. Водночас ґвинтівка UAR-15 має ліпшу кучність, ніж автомат Калашникова. Ствол та ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить остання характеристика, виготовляються у США", – розповів військовослужбовець ОЗСП

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію