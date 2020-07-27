вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кращі за автомат Калашникова: спецназ Нацгвардії озброїли ґвинтівками UAR-15

Кращі за автомат Калашникова: спецназ Нацгвардії озброїли ґвинтівками UAR-15
Національна гвардія України розпочала переозброєння деяких своїх підрозділів відповідно до стандартів НАТО.

Нові штурмові ґвинтівки UAR-15 отримали спецпризначенці Східного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії, пишуть Факти.

Нова зброя повинна якісно покращити рівень виконання бойових задач військовослужбовцями, які стримують агресора на Донбасі.

Кращі за автомат Калашникова: спецназ Нацгвардії озброїли ґвинтівками UAR-15

UAR-15 – репліка американської штурмової ґвинтівки AR-15 – використовує патрон 5,56×45 мм.

Залежно від комплектації та модифікації вартість однієї ґвинтівки становить від 30 до 60 тис. грн.

"UAR-15 має замінити всім відомий автомат Калашникова. Вона більш ергономічна. Водночас ґвинтівка UAR-15 має ліпшу кучність, ніж автомат Калашникова. Ствол та ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить остання характеристика, виготовляються у США", – розповів військовослужбовець ОЗСП Володимир.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гвинтівка, UAR-15, нацгвардія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» затримали вантажівку з англомовними книгами на 40 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 04:03
Кращі за автомат Калашникова: спецназ Нацгвардії озброїли ґвинтівками UAR-15
Сьогодні, 03:49
На заробітках у Польщі помер волинянин
Сьогодні, 02:03
У Дніпрі винайшли установку, що може за годину переробити тижневі медвідходи лікарні
Сьогодні, 01:23
У Києві двоє чоловіків викрали маршрутку і ганяли вулицями. ВІДЕО
Сьогодні, 00:39
Схожі новини
У луцьких нацгвардійців – поповнення. ФОТО У луцьких нацгвардійців – поповнення. ФОТО
26 червень, 08:28
Після загибелі брата на Сході двоє молодих волинян пішли служити у Нацгвардію. ФОТО Після загибелі брата на Сході двоє молодих волинян пішли служити у Нацгвардію. ФОТО
15 червень, 12:05
У волинянина під час обшуку вдома поліцейські знайшли гвинтівку У волинянина під час обшуку вдома поліцейські знайшли гвинтівку
18 травень, 15:41
Нацгвардійці та поліція взяли під варту ліцей, який є одним із місць для обсервації на Волині. ФОТО Нацгвардійці та поліція взяли під варту ліцей, який є одним із місць для обсервації на Волині. ФОТО
05 травень, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» затримали вантажівку з англомовними книгами на 40 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 04:03
 0
Кращі за автомат Калашникова: спецназ Нацгвардії озброїли ґвинтівками UAR-15
Сьогодні, 03:49
 0
На заробітках у Польщі помер волинянин
Сьогодні, 02:03
 0
У Дніпрі винайшли установку, що може за годину переробити тижневі медвідходи лікарні
Сьогодні, 01:23
 0
У Києві двоє чоловіків викрали маршрутку і ганяли вулицями. ВІДЕО
Сьогодні, 00:39
 0
Медіа
відео
1/8