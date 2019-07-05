На двох вулицях Луцька встановлять сучасне освітлення





Відкриті торги для пошуку підрядників оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 31 липня, пише



Вартість реконструкції мереж зовнішнього освітлення на вулиці Данила Галицького оцінюють у 326 629 гривень, а на вулиці Гулака-Артемовського – у 119 679 гривень.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, і документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.



Роботи включатимуть демонтаж 27 світильників з люмінесцентними або ртутними лампами та установлення 28 світлодіодних (60 Вт) світильників на вулиці Гулака-Артемовського, а також демонтаж 53 світильників із люмінесцентними або ртутними лампами й установлення 53 світлодіодних (18 – 80 Вт, 35 – 100 Вт) світильників на вулиці Данила Галицького.



Реконструювати мережі зовнішнього освітлення планують до жовтня поточного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку реконструюють мережі зовнішнього освітлення на вулицях Гулака-Артемовського та Данила Галицького.Відкриті торги для пошуку підрядників оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 31 липня, пише ІА "Волинські новини" Вартість реконструкції мереж зовнішнього освітлення на вулиці Данила Галицького оцінюють у 326 629 гривень, а на вулиці Гулака-Артемовського – у 119 679 гривень.Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, і документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.Роботи включатимуть демонтаж 27 світильників з люмінесцентними або ртутними лампами та установлення 28 світлодіодних (60 Вт) світильників на вулиці Гулака-Артемовського, а також демонтаж 53 світильників із люмінесцентними або ртутними лампами й установлення 53 світлодіодних (18 – 80 Вт, 35 – 100 Вт) світильників на вулиці Данила Галицького.Реконструювати мережі зовнішнього освітлення планують до жовтня поточного року.

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