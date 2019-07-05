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На двох вулицях Луцька встановлять сучасне освітлення

На двох вулицях Луцька встановлять сучасне освітлення
У Луцьку реконструюють мережі зовнішнього освітлення на вулицях Гулака-Артемовського та Данила Галицького.

Відкриті торги для пошуку підрядників оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 31 липня, пише ІА "Волинські новини".

Вартість реконструкції мереж зовнішнього освітлення на вулиці Данила Галицького оцінюють у 326 629 гривень, а на вулиці Гулака-Артемовського – у 119 679 гривень.

Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, і документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Роботи включатимуть демонтаж 27 світильників з люмінесцентними або ртутними лампами та установлення 28 світлодіодних (60 Вт) світильників на вулиці Гулака-Артемовського, а також демонтаж 53 світильників із люмінесцентними або ртутними лампами й установлення 53 світлодіодних (18 – 80 Вт, 35 – 100 Вт) світильників на вулиці Данила Галицького.

Реконструювати мережі зовнішнього освітлення планують до жовтня поточного року.

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Теги: Гулака-Артемовського, Данила Галицького, освітлення, ліхтарі
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