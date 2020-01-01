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У Луцьку чоловік «обчистив» магазин солодощів

У Луцьку чоловік «обчистив» магазин солодощів
В обласному центрі Волині чоловік обікрав магазин солодощів на понад три тисячі гривень. Крадію присудили рік умовного покарання.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".

Під час суду встановили, що 5 березня обвинувачений близько 3 години 40 хвилин, віджав вхідні двері та проник у магазин «Солодощі» на проспекті Соборності, 37Г. З магазину він викрав безліч солодощів на загальну суму 3 тисячі 334 гривні.

Ще раніше, а саме 15 лютого, чоловік викрав з контейнера на авторинку «Формула» компресор вартістю 2726 гривень.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він просив суворо його не карати, щиро розкаювався у вчиненому, зазначивши, що завдану шкоду відшкодував, повернувши викрадене майно.

Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на рік.

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Теги: солодощі, магазин, крадіжка
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