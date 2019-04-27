У Дніпрі винайшли установку, що може за годину переробити тижневі медвідходи лікарні





Про наукову новинку розповів заступник директора Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА Антон Демура, поінформували у



«Така установка незамінна під час пандемії, коли кількість використаних засобів індивідуального захисту постійно збільшується. Наприклад, обласна лікарня ім. Мечникова лише за тиждень роботи накопичує до 50 кг медичних відходів”, – зазначив Демура.



За його словами, під час роботи над установкою вчені врахували специфіку медичних відходів, адже вони нерідко є осередком інфекцій. Тому основний етап утилізації такого «сміття» – спалювання при 800 градусах. Аби мінімізувати викиди у повітря, гази, що виділяються, додатково допалюються.



Як зазначають автори винаходу, пристрій працює на будь-якому із доступних видів палива, при цьому витрати – мінімальні. Необхідні 800 градусів у «пічці» досягаються лише за 2 хвилини. А всі медичні відходи за тиждень обласної лікарні ім. Мечникова, приміром, можна спалити за годину.



«Ідею створити установки «підкинули» перуанські колеги. В їхній країні мають місце проблеми з утилізацією медичних відходів, і вони замовили нам розробити такий пристрій. А тепер винаходом зацікавилися і німецькі вчені. Та хотілося б, звичайно, щоб ним користувалися, у першу чергу, вітчизняні лікарі. Вже провели перемовини з лікарнею ім. Мечникова, тож незабаром наша установка має з’явитися на території закладу. Вона зручна в експлуатації, за невеликих розмірів має високу продуктивність. А ще мобільна: легко пересувається з місця на місце», – розповів керівник групи розробників, начальник науково-дослідної частини Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Роман Дичковський.



Наразі вчені Дніпропетровщини розробляють автоматизовану систему управління пристроєм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Винахід вчених Дніпровської політехніки може за годину переробити 50 кілограмів медичного “сміття” - дослідники створили унікальну мобільну установку з утилізації медичних відходів, що потребує мінімум палива та не шкодить довкіллю.Про наукову новинку розповів заступник директора Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА, поінформували у пресслужбі Дніпропетровської ОДА «Така установка незамінна під час пандемії, коли кількість використаних засобів індивідуального захисту постійно збільшується. Наприклад, обласна лікарня ім. Мечникова лише за тиждень роботи накопичує до 50 кг медичних відходів”, – зазначив Демура.За його словами, під час роботи над установкою вчені врахували специфіку медичних відходів, адже вони нерідко є осередком інфекцій. Тому основний етап утилізації такого «сміття» – спалювання при 800 градусах. Аби мінімізувати викиди у повітря, гази, що виділяються, додатково допалюються.Як зазначають автори винаходу, пристрій працює на будь-якому із доступних видів палива, при цьому витрати – мінімальні. Необхідні 800 градусів у «пічці» досягаються лише за 2 хвилини. А всі медичні відходи за тиждень обласної лікарні ім. Мечникова, приміром, можна спалити за годину.«Ідею створити установки «підкинули» перуанські колеги. В їхній країні мають місце проблеми з утилізацією медичних відходів, і вони замовили нам розробити такий пристрій. А тепер винаходом зацікавилися і німецькі вчені. Та хотілося б, звичайно, щоб ним користувалися, у першу чергу, вітчизняні лікарі. Вже провели перемовини з лікарнею ім. Мечникова, тож незабаром наша установка має з’явитися на території закладу. Вона зручна в експлуатації, за невеликих розмірів має високу продуктивність. А ще мобільна: легко пересувається з місця на місце», – розповів керівник групи розробників, начальник науково-дослідної частини Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»Наразі вчені Дніпропетровщини розробляють автоматизовану систему управління пристроєм.

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