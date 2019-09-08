Було сумно після сварки з дружиною: житель Каховки «замінував» будинок для літніх





Він сам зателефонував до поліції та повідомив про вибухівку, однак після проведення евакуації та детальних обшуків, нічого знайти не вдалося, пишуть



Правоохоронці за 15 хвилин змогли встановити особу псевдомінера.



Свій вчинок 40-річний затриманий пояснив тим, що після сварки з дружиною йому стало дуже сумно, і так він хотів розважитися.



Горе-мінер був у стані алкогольного сп’яніння.



У поліції було склали адмінпротокол за ст.183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУ про адміністративні правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Каховці Херсонської області п’яний чоловік після побутового конфлікту вирішив “замінувати” будинок для літніх людей.Він сам зателефонував до поліції та повідомив про вибухівку, однак після проведення евакуації та детальних обшуків, нічого знайти не вдалося, пишуть Факти Правоохоронці за 15 хвилин змогли встановити особу псевдомінера.Свій вчинок 40-річний затриманий пояснив тим, що після сварки з дружиною йому стало дуже сумно, і так він хотів розважитися.Горе-мінер був у стані алкогольного сп’яніння.У поліції було склали адмінпротокол за ст.183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУ про адміністративні правопорушення.

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