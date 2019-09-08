вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Було сумно після сварки з дружиною: житель Каховки «замінував» будинок для літніх

Було сумно після сварки з дружиною: житель Каховки «замінував» будинок для літніх
У Каховці Херсонської області п’яний чоловік після побутового конфлікту вирішив “замінувати” будинок для літніх людей.

Він сам зателефонував до поліції та повідомив про вибухівку, однак після проведення евакуації та детальних обшуків, нічого знайти не вдалося, пишуть Факти.

Правоохоронці за 15 хвилин змогли встановити особу псевдомінера.

Свій вчинок 40-річний затриманий пояснив тим, що після сварки з дружиною йому стало дуже сумно, і так він хотів розважитися.

Горе-мінер був у стані алкогольного сп’яніння.

У поліції було склали адмінпротокол за ст.183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУ про адміністративні правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Каховка, сварка, дружина, замінування, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На двох вулицях Луцька встановлять сучасне освітлення
Сьогодні, 07:35
Було сумно після сварки з дружиною: житель Каховки «замінував» будинок для літніх
Сьогодні, 06:33
У Луцьку чоловік «обчистив» магазин солодощів
Сьогодні, 05:22
На «Ягодині» затримали вантажівку з англомовними книгами на 40 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 04:03
Кращі за автомат Калашникова: спецназ Нацгвардії озброїли ґвинтівками UAR-15
Сьогодні, 03:49
Схожі новини
П'яний волинянин посварився з родичами і «замінував» власний будинок П'яний волинянин посварився з родичами і «замінував» власний будинок
28 квітень, 16:23
Волинянин збрехав поліції про замінування пункту пропуску через кордон Волинянин збрехав поліції про замінування пункту пропуску через кордон
23 квітень, 10:54
Киянин, якому не вистачило грошей на жетон, «замінував» метро Киянин, якому не вистачило грошей на жетон, «замінував» метро
08 вересень, 2019, 21:32
На Рівненщині чоловік до смерті побив дружину. ФОТО На Рівненщині чоловік до смерті побив дружину. ФОТО
24 серпень, 2019, 22:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На двох вулицях Луцька встановлять сучасне освітлення
Сьогодні, 07:35
 0
Було сумно після сварки з дружиною: житель Каховки «замінував» будинок для літніх
Сьогодні, 06:33
 0
У Луцьку чоловік «обчистив» магазин солодощів
Сьогодні, 05:22
 0
На «Ягодині» затримали вантажівку з англомовними книгами на 40 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 04:03
 0
Кращі за автомат Калашникова: спецназ Нацгвардії озброїли ґвинтівками UAR-15
Сьогодні, 03:49
 0
Медіа
відео
1/8