28 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:20
28 липня у православній церкві вшановують пам'ять князя Володимира Святославовича, при якому відбулося хрещення Київської Русі. В народному календарі також вшановують пам'ять святих мучеників – Кирика і Улити.
Іменини сьогодні святкує Володимир, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 28 липня
– Якщо у цей день яскраво сяє сонце – значить його промені володіють цілющою силою.
– Липа пожовкла – осінь ранньою буде.
– Падає дощ зранку – до сонячного дня.
– Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.
– Туман ввечері – до дощу.
– Коники голосно стрекочуть – до спеки.
Що можна робити 28 липня
– Щоб позбутися від недуг, сьогодні водою з криниці можна вмиватися, митися, прати і навіть кропити одяг.
Що не можна робити 28 липня
– Жінкам цього дня не можна виходити в поле та виконувати важку фізичну роботу.
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Іменини сьогодні святкує Володимир, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 28 липня
– Якщо у цей день яскраво сяє сонце – значить його промені володіють цілющою силою.
– Липа пожовкла – осінь ранньою буде.
– Падає дощ зранку – до сонячного дня.
– Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.
– Туман ввечері – до дощу.
– Коники голосно стрекочуть – до спеки.
Що можна робити 28 липня
– Щоб позбутися від недуг, сьогодні водою з криниці можна вмиватися, митися, прати і навіть кропити одяг.
Що не можна робити 28 липня
– Жінкам цього дня не можна виходити в поле та виконувати важку фізичну роботу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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