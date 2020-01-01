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28 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

28 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
28 липня у православній церкві вшановують пам'ять князя Володимира Святославовича, при якому відбулося хрещення Київської Русі. В народному календарі також вшановують пам'ять святих мучеників – Кирика і Улити.

Іменини сьогодні святкує Володимир, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 28 липня

– Якщо у цей день яскраво сяє сонце – значить його промені володіють цілющою силою.

– Липа пожовкла – осінь ранньою буде.

– Падає дощ зранку – до сонячного дня.

– Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.

– Туман ввечері – до дощу.

– Коники голосно стрекочуть – до спеки.

Що можна робити 28 липня

– Щоб позбутися від недуг, сьогодні водою з криниці можна вмиватися, митися, прати і навіть кропити одяг.

Що не можна робити 28 липня

– Жінкам цього дня не можна виходити в поле та виконувати важку фізичну роботу.


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Теги: 28 липня, свято, традиції, Володимир
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