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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 28 липня: в Україні – 919 нових випадків коронавірусу, на Волині – 32

Ранок 28 липня: в Україні – 919 нових випадків коронавірусу, на Волині – 32
В Україні станом на 28 липня зафіксували 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них за добу – 919.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових випадків хвороби за останню добу – у Львівській області (147).

Протягом доби зафіксували 13 нових летальних випадків. 622 пацієнти одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померли 1 629 людей, одужали - 36 744.

На Волині за останню добу зафіксували 32 нових випадки хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 648. 84 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. На жаль, одна людина померла протягом останньої доби. 2 586 людей в області вже одужали.

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Теги: РНБО, коронавірус, Україна, статистика, Волинь
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