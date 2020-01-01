Ранок 28 липня: в Україні – 919 нових випадків коронавірусу, на Волині – 32

В Україні станом на 28 липня зафіксували 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них за добу – 919.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Найбільше нових випадків хвороби за останню добу – у Львівській області (147).Протягом доби зафіксували 13 нових летальних випадків. 622 пацієнти одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померли 1 629 людей, одужали - 36 744.На Волині за останню добу зафіксували 32 нових випадки хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 648. 84 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. На жаль, одна людина померла протягом останньої доби. 2 586 людей в області вже одужали.