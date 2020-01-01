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Головна освітянка Волині розповіла, чи підуть з вересня діти у школу

Головна освітянка Волині розповіла, чи підуть з вересня діти у школу
Начальниця управління освіти Волинської облдержадміністрації Людмила Плахотна розповіла про те, коли та як розпочнеться навчання в школах.

Із її слів, в області існуватиме чотири зони: зелена, жовта, помаранчева та червона. Райони з найбільшою кількістю хворих будуть зараховані до так званої червоної зони, з найменшою – до зеленої. Про те, в якій зоні перебуватиме той чи інший район, стане відомо безпосередньо напередодні навчального року. Передбачити це зараз неможливо, – пише Конкурент.

Проте є багато іншої інформації про те, як відбуватиметься навчальний «2020-2021». Що треба купувати батькам: зошити чи планшети, чи повинна держава забезпечити інтернетом кожного школяра та багато іншого дивіться в інтерв’ю з Людмилою Плахотною.


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Теги: діти, школа, Волинь, навчання, карантин
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