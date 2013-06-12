У Нововолинську після зливи затопило деякі будинки. ФОТО





Так, за допомогою мотопомпи на подвір’ях у підвалі та гаражі приватних житлових будинків по вулиці Липинського, 21, 23 та 29 також на 5-му мікрорайоні бійці ДСНС усували наслідки підтоплення, - інформує Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.



Загалом рятувальники працювали майже 3 години. Були задіяні 4 чоловіка особового складу на 2 пожежні автомобілі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 27 липня внаслідок інтенсивних дощів рятувальники відкачували воду у будинках.Так, за допомогою мотопомпи на подвір’ях у підвалі та гаражі приватних житлових будинків по вулиці Липинського, 21, 23 та 29 також на 5-му мікрорайоні бійці ДСНС усували наслідки підтоплення, - інформує Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.Загалом рятувальники працювали майже 3 години. Були задіяні 4 чоловіка особового складу на 2 пожежні автомобілі.

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