вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО

Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО
Озеро Пісочне, яке знаходиться біля сіл Буцинь та Брунетівка, одне із найпопулярніших місць відпочинку на Старовижівщині.

Нові світлини з озера на своїй фейсбук-сторінці розмістив Юрій Коваль, пише Район.Стара Вижівка.

Водойма манить туристів своєю красою, багатими на гриби та ягоди навколишніми лісами.

Пісочне займає площу 52 гектари. Багате рибою та водоплавною птицею.

Має дуже зручні географічне розташування і доїзд, адже знаходиться поруч із міжнародною трасою Ковель-Брест. Від міста залізничників сюди – близько 30 кілометрів, Старої Вижівки – 22.
Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО
Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО
Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО
Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО
Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО
Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО
Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО
Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: озеро, Пісочне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Барани, це 2 різних озера на фото, ви б ще фото Пісочного в Мельниках скинули
Відповісти
Барани
Відповісти
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які дороги на Волині відремонтували цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:20
Ймовірний спільник луцького терориста вийшов з-під варти
Сьогодні, 17:54
Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО
Сьогодні, 17:41
У Луцьку під час безкоштовного обстеження в однієї людини виявили гепатит С
Сьогодні, 17:38
У Луцьку жителі багатоповерхівки 5 днів сидять без води через сусідів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:31
Схожі новини
«Карантинні» краєвиди озера Пісочне. ФОТО «Карантинні» краєвиди озера Пісочне. ФОТО
27 квітень, 14:20
Показали волинське озеро з висоти пташиного польоту. ВІДЕО Показали волинське озеро з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
05 серпень, 2019, 16:19
Поблизу волинського озера – засмічена прибережна територія. ФОТО Поблизу волинського озера – засмічена прибережна територія. ФОТО
02 липень, 2019, 09:38
На Волині в озері втопився 7-річний хлопчик На Волині в озері втопився 7-річний хлопчик
06 червень, 2019, 21:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Деякий час двовладдя триватиме, – депутат Волиньради про існування РДА і райрад після створення нових районів
Сьогодні, 18:32
 0
Які дороги на Волині відремонтували цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:20
 0
Ймовірний спільник луцького терориста вийшов з-під варти
Сьогодні, 17:54
 0
Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО
Сьогодні, 17:41
 0
У Луцьку під час безкоштовного обстеження в однієї людини виявили гепатит С
Сьогодні, 17:38
 0
Медіа
відео
1/8