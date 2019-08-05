Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО





Нові світлини з озера на своїй фейсбук-сторінці розмістив Юрій Коваль, пише



Водойма манить туристів своєю красою, багатими на гриби та ягоди навколишніми лісами.



Пісочне займає площу 52 гектари. Багате рибою та водоплавною птицею.



Має дуже зручні географічне розташування і доїзд, адже знаходиться поруч із міжнародною трасою Ковель-Брест. Від міста залізничників сюди – близько 30 кілометрів, Старої Вижівки – 22.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Озеро Пісочне, яке знаходиться біля сіл Буцинь та Брунетівка, одне із найпопулярніших місць відпочинку на Старовижівщині.Нові світлини з озера на своїй фейсбук-сторінці розмістив Юрій Коваль, пише Район.Стара Вижівка Водойма манить туристів своєю красою, багатими на гриби та ягоди навколишніми лісами.Пісочне займає площу 52 гектари. Багате рибою та водоплавною птицею.Має дуже зручні географічне розташування і доїзд, адже знаходиться поруч із міжнародною трасою Ковель-Брест. Від міста залізничників сюди – близько 30 кілометрів, Старої Вижівки – 22.

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