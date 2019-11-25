У Луцьку горіли житлова дев'ятиповерхівка і адмінбудівля





Про ситуації



Так, 27 липня о 19:50 у центр швидкого реагування надійшло повідомлення про пожежу в 9-ти поверховому цегляному житловому будинку в обласному центрі. Перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 19:55. На пожежу виїжджали рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області (1 автомобіль). Загорання погасили первинними засобами пожежогасіння, ліквідували о 19:59.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



О 23:20 надійшло ще одне повідомлення про пожежу в адміністративному триповерховому цегляному будинку міста Луцька. Перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 23:26. На пожежу виїжджали рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька Управління ДСНС у Волинській області (2 автомобілі). Пожежу ліквідували о 23:48. Вогонь знищив бухгалтерську документацію. Причина пожежі досі встановлюють.



Загалом підрозділи Управління ДСНС України у Волинській області 27 липня здійснили 45 виїздів для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів, навчань та тренувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу, 27 липня, у Луцьку трапилося 2 пожежі – у житловій дев'ятиповерхівці та в адміністративному триповерховому будинку.Про ситуації повідомляє центр комунікації Управління ДСНС України у Волинській області.Так, 27 липня о 19:50 у центр швидкого реагування надійшло повідомлення про пожежу в 9-ти поверховому цегляному житловому будинку в обласному центрі. Перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 19:55. На пожежу виїжджали рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області (1 автомобіль). Загорання погасили первинними засобами пожежогасіння, ліквідували о 19:59.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.О 23:20 надійшло ще одне повідомлення про пожежу в адміністративному триповерховому цегляному будинку міста Луцька. Перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 23:26. На пожежу виїжджали рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька Управління ДСНС у Волинській області (2 автомобілі). Пожежу ліквідували о 23:48. Вогонь знищив бухгалтерську документацію. Причина пожежі досі встановлюють.Загалом підрозділи Управління ДСНС України у Волинській області 27 липня здійснили 45 виїздів для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів, навчань та тренувань.

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