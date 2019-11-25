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У Луцьку горіли житлова дев'ятиповерхівка і адмінбудівля

У Луцьку горіли житлова дев'ятиповерхівка і адмінбудівля
За минулу добу, 27 липня, у Луцьку трапилося 2 пожежі – у житловій дев'ятиповерхівці та в адміністративному триповерховому будинку.

Про ситуації повідомляє центр комунікації Управління ДСНС України у Волинській області.

Так, 27 липня о 19:50 у центр швидкого реагування надійшло повідомлення про пожежу в 9-ти поверховому цегляному житловому будинку в обласному центрі. Перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 19:55. На пожежу виїжджали рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області (1 автомобіль). Загорання погасили первинними засобами пожежогасіння, ліквідували о 19:59.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

О 23:20 надійшло ще одне повідомлення про пожежу в адміністративному триповерховому цегляному будинку міста Луцька. Перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 23:26. На пожежу виїжджали рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька Управління ДСНС у Волинській області (2 автомобілі). Пожежу ліквідували о 23:48. Вогонь знищив бухгалтерську документацію. Причина пожежі досі встановлюють.

Загалом підрозділи Управління ДСНС України у Волинській області 27 липня здійснили 45 виїздів для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів, навчань та тренувань.

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Теги: Луцьк, пожежа, вогонь, будівля, ДСНС
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