вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Я заклав бомбу»: на Волині затримали псевдомінера

«Я заклав бомбу»: на Волині затримали псевдомінера
«Я заклав бомбу», «Ви мене знайдете чи ні: якщо знайдете, то шукайте», «Це буде на вашій совісті», - повідомлення такого змісту залишив 27 липня, близько 18 години, на службу 102 анонім.

Поліції ж за 20 хвилин уже встановила особу невідомого, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Неправдиве повідомлення залишив 31-річний мешканець Маневицького району. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він пояснив, що мав проблеми в сім’ї, тож вирішив таким чином зігнати свою злість – повідомити про замінування в поліцію.

Невдала витівка віднині обернеться для чоловіка криміналом: відомості за цим фактом внесені в ЄРДР за ч.1 ст.259 ККУ, за це йому загрожує позбавлення волі від 2 до 6 років.

Нині чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.


«Я заклав бомбу»: на Волині затримали псевдомінера


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: псевдомінер, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку горіли житлова дев'ятиповерхівка і адмінбудівля
Сьогодні, 09:55
Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 28 липня
Сьогодні, 09:54
«Я заклав бомбу»: на Волині затримали псевдомінера
Сьогодні, 09:50
На Волині врятували лелеку, який випав з гнізда і заплутався у телефонних лініях
Сьогодні, 09:39
У Нововолинську після зливи затопило деякі будинки. ФОТО
Сьогодні, 09:37
Схожі новини
На Волині псевдомінеру загрожує 6 років тюрми На Волині псевдомінеру загрожує 6 років тюрми
24 травень, 2017, 12:13
На Волині підприємець незаконно торгував пальним На Волині підприємець незаконно торгував пальним
Сьогодні, 10:45
Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 28 липня Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 28 липня
Сьогодні, 09:54
Ранок 28 липня: в Україні – 919 нових випадків коронавірусу, на Волині – 32 Ранок 28 липня: в Україні – 919 нових випадків коронавірусу, на Волині – 32
Сьогодні, 09:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Світязі грабіжник побив чоловіка і викрав у нього гроші
Сьогодні, 10:49
 0
На Волині підприємець незаконно торгував пальним
Сьогодні, 10:45
 0
На Львівщині внаслідок вибуху автомобіля загинув чоловік
Сьогодні, 10:41
 0
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:32
 0
Ситуація на Донбасі: за добу сепаратисти тричі порушили перемир'я
Сьогодні, 10:16
 0
Медіа
відео
1/8