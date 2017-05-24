«Я заклав бомбу»: на Волині затримали псевдомінера

«Я заклав бомбу», «Ви мене знайдете чи ні: якщо знайдете, то шукайте», «Це буде на вашій совісті», - повідомлення такого змісту залишив 27 липня, близько 18 години, на службу 102 анонім.Поліції ж за 20 хвилин уже встановила особу невідомого, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Неправдиве повідомлення залишив 31-річний мешканець Маневицького району. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він пояснив, що мав проблеми в сім’ї, тож вирішив таким чином зігнати свою злість – повідомити про замінування в поліцію.Невдала витівка віднині обернеться для чоловіка криміналом: відомості за цим фактом внесені в ЄРДР за ч.1 ст.259 ККУ, за це йому загрожує позбавлення волі від 2 до 6 років.Нині чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.