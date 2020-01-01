Ситуація на Донбасі: за добу сепаратисти тричі порушили перемир'я

За минулу добу сепаратисти тричі порушили режим припинення вогню.Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у ранковому зведенні у вівторок, 28 липня.Зазначається, що уукраїнські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони.Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів внаслідок ворожих обстрілів немає.Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовали неподалік Новомихайлівки. Поблизу українських позицій за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.Від початку доби, станом на 7 годину ранку обстрілів в районі проведення операції Об’єднаних сил, не зафіксовали."Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - йдеться у повідомлені.