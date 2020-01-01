вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО

Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
У мережі опублікували світлини зі святкування у Луцьку тисячоліття хрещення Русі.

Світлинами у facebook поділився фотограф Віктор Чухрай.

Віктор Чухрай нагадав, що сьогодні, 28 липня, відзначають 1032-річчя хрещення Київської Руси-України та іменини Володимира.

"Як проходило свято 1000-ліття хрещення Русі у Луцьку у 1988 році можна подивитись на цих фото, які публікуються вперше", - написав він.
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, хрещення Русі, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Подняла тогда бабла масква на волыняках.
Відповісти
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині підприємець незаконно торгував пальним
Сьогодні, 10:45
На Львівщині внаслідок вибуху автомобіля загинув чоловік
Сьогодні, 10:41
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:32
Ситуація на Донбасі: за добу сепаратисти тричі порушили перемир'я
Сьогодні, 10:16
У Луцьку горіли житлова дев'ятиповерхівка і адмінбудівля
Сьогодні, 09:55
Схожі новини
Церква і карантин: у Луцьку планують збільшити дозволену кількість відвідувачів богослужінь Церква і карантин: у Луцьку планують збільшити дозволену кількість відвідувачів богослужінь
20 липень, 12:58
В жіночому монастирі ПЦУ у Луцьку черниці продають власний свіжоспечений хліб В жіночому монастирі ПЦУ у Луцьку черниці продають власний свіжоспечений хліб
01 липень, 16:48
У Луцьку відзначили день народження владики Михаїла. ФОТО У Луцьку відзначили день народження владики Михаїла. ФОТО
09 травень, 15:24
Повідомили деталі пожежі в церкві у Луцьку Повідомили деталі пожежі в церкві у Луцьку
07 квітень, 10:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Світязі грабіжник побив чоловіка і викрав у нього гроші
Сьогодні, 10:49
 0
На Волині підприємець незаконно торгував пальним
Сьогодні, 10:45
 0
На Львівщині внаслідок вибуху автомобіля загинув чоловік
Сьогодні, 10:41
 0
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:32
 0
Ситуація на Донбасі: за добу сепаратисти тричі порушили перемир'я
Сьогодні, 10:16
 0
Медіа
відео
1/8