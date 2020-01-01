Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО





Світлинами у facebook поділився фотограф Віктор Чухрай.



Віктор Чухрай нагадав, що сьогодні, 28 липня, відзначають 1032-річчя хрещення Київської Руси-України та іменини Володимира.



"Як проходило свято 1000-ліття хрещення Русі у Луцьку у 1988 році можна подивитись на цих фото, які публікуються вперше", - написав він.







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