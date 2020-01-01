Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:32
У мережі опублікували світлини зі святкування у Луцьку тисячоліття хрещення Русі.
Світлинами у facebook поділився фотограф Віктор Чухрай.
Віктор Чухрай нагадав, що сьогодні, 28 липня, відзначають 1032-річчя хрещення Київської Руси-України та іменини Володимира.
"Як проходило свято 1000-ліття хрещення Русі у Луцьку у 1988 році можна подивитись на цих фото, які публікуються вперше", - написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлинами у facebook поділився фотограф Віктор Чухрай.
Віктор Чухрай нагадав, що сьогодні, 28 липня, відзначають 1032-річчя хрещення Київської Руси-України та іменини Володимира.
"Як проходило свято 1000-ліття хрещення Русі у Луцьку у 1988 році можна подивитись на цих фото, які публікуються вперше", - написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Подняла тогда бабла масква на волыняках.
Останні новини
На Волині підприємець незаконно торгував пальним
Сьогодні, 10:45
На Львівщині внаслідок вибуху автомобіля загинув чоловік
Сьогодні, 10:41
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:32
У Луцьку горіли житлова дев'ятиповерхівка і адмінбудівля
Сьогодні, 09:55