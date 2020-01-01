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На Львівщині внаслідок вибуху автомобіля загинув чоловік

На Львівщині внаслідок вибуху автомобіля загинув чоловік
На Львівщині поліцейські встановлюють обставини загибелі чоловіка внаслідок вибуху в автомобілі.

Сьогодні, 28 липня, близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з відпочинкових баз, розташованій у Мостиському районі, стався вибух. У результаті події загинула людина, - пише ГУНП у Львівській області.

На місці події правоохоронці виявили пошкоджений внаслідок вибуху автомобіль Mitsubishi Pajero, у салоні якого було тіло чоловіка без ознак життя. Особу загиблого встановили – ним виявився 41-річний львів’янин.

Проводяться першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Теги: вибух, авто, Львівщина, смерть
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