На Львівщині внаслідок вибуху автомобіля загинув чоловік





Сьогодні, 28 липня, близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з відпочинкових баз, розташованій у Мостиському районі, стався вибух. У результаті події загинула людина, - пише ГУНП у Львівській області.



На місці події правоохоронці виявили пошкоджений внаслідок вибуху автомобіль Mitsubishi Pajero, у салоні якого було тіло чоловіка без ознак життя. Особу загиблого встановили – ним виявився 41-річний львів’янин.



Проводяться першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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