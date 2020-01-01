Фотозвіт із будівництва найяскравішого житлового комплексу Луцька*





Так, комплекс розміщений фактично у зеленій зоні, що охоплює аж 8 гектарів. Тож спланувати дозвілля зможе кожен: тут можна і пікнік із друзями влаштувати, і на велосипедах покататися, і погратися з домашнім улюбленцем, і відпочити від міського гамору у затінку із книгою. Окрім того, для найменших мешканців житлового комплексу облаштували



Буде чим зайнятися у цій яскравій оазі й любителям спорту та прихильникам здорового способу життя, адже на території житлового комплексу встановили сучасні вуличні тренажери від відомого виробника.



Ще влітку минулого року щасливі власники квартир у будинку першої черги, що на Конякіна, 3А,



У багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б, фахівці завершили усі етапи будівництва та облаштували територію довкола. У помешканнях встановили двоконтурні газові котли Vaillant, панельні радіатори, металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом, броньовані двері. Окрім того, забудовник подбав і про важливу складову - екологічність, зокрема основні несучі конструкції збудували з червоної цегли, фахівці використовували цементно-вапняну штукатурку, до складу якої входять природні мінеральні матеріали, відмовилися також від популярних нині тонованих вікон, які поглинають світло і знижують рівень прогрівання приміщень.



Будинок, що на Конякіна, 3В, набував зовсім інших обрисів - спеціалісти встановили вікна та завершили штукатурні роботи у двох секціях багатоповерхівки. Фактично закінчили у двох секціях й сантехнічні роботи. Нині у будинку заливають стяжки - у першому та другому під'їздах вони уже готові з 3-го до 10-го поверху. Також приступили до утеплення та оздоблення фасаду «карамельки».



У четвертому будинку «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів усіх трьох секцій. Фахівці встановили вікна на усіх поверхах будинку, виконали утеплення вентиляційних каналів. На сьогодні тут готуються до виконання покрівельних робіт.



Не вщухають роботи над двома новими будинками ЖК «Caramel Residence». На Конякіна, 3Д уже звели два поверхи у двох секціях та працюють над цегляною кладкою 3-го поверху. У будинку на Конякіна, 3Ж закінчили так званий "нульовий цикл" без перекриття, зокрема утеплення стін підвалу, цоколя, гідроізоляційні роботи, облаштування входів.



Детальнішу інформацію про проєкти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



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