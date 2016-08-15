На Світязі грабіжник побив чоловіка і викрав у нього гроші

У селі Світязь грабіжник побив 27-річному чоловіка і викрав у ньогогаманець із грошима та документами.Інцидент трапився у ніч на 27 липня, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Потерпілий одразу звернувся в поліцію та повідомив, що злодій викрав майже 6 тисяч гривень.Уже через кілька годин, на ранок, поліцейсьі встановили особу грабіжника. Ним виявився 31-річний мешканець Володимир-Волинського району.Злодія затримали та доставили у відділення поліції для допиту, його упізнав і потерпілий.За відкрите викрадення чужого майна чоловіка покарають штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років. Відомості внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України.