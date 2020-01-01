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Дитячі табори в Україні запрацюють з 1 серпня, але не скрізь

Дитячі табори в Україні запрацюють з 1 серпня, але не скрізь
Дитячі табори в Україні зможуть працювати з 1 серпня в регіонах із "зеленої" та "жовтої" зон.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - повідомляє Укрінформ.

"Ми ухвалили нову постанову щодо встановлення карантину на території країни, це не просто продовження карантину, відповідно змінені підходи, умови адаптивного карантину. У нас є розподіл на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону... Коли регіон перебуває в "зеленій" чи "жовтій" зоні, дозволена робота дитячих таборів, починаючи з 1 серпня. А в регіонах, які перебувають в "помаранчевій" та "червоній" зоні, робота дитячих таборів буде заборонена", - сказав Степанов.

Він зауважив, що "зелена" зона не означає скасування карантину, певні обмеження і вимоги продовжують діяти: у громадських будівлях обов'язковим є носіння маски або респіратора; проведення масових заходів може відбуватися за умови перебування не більше 1 особи на 5 кв. м; кінотеатри мають бути заповнені не більше, ніж на 50%; пасажирські перевезення мають відбуватися тільки для пасажирів на сидячих місцях.

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Теги: дитячі табори, Україна, відкриття
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