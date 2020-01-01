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Прикордонники Луцького загону під час обшуків виявили склад з сигаретами та пальним. ФОТО

Прикордонники Луцького загону під час обшуків виявили склад з сигаретами та пальним. ФОТО
Учора, 27 липня, правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків на Рівненщині.

Про це йдеться на сайті Держприкордонної служби України.

Слідчо-оперативні заходи проводили оперативники Луцького прикордонного загону зі співробітниками СБУ та ДФС у Рівненській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури в рамках кримінального провадження, розпочатого за махінації з підакцизними товарами (за ст. ст.199 та ч.1 ст.204 ККУ)

Під час слідчих дій, у домоволодіннях фігурантів провадження – мешканців міста Дубровиця та сіл Серники, Морочне, Городище й Лугове, виявили 3,5 тисяч літрів паливо-мастильних матеріалів та близько 14 тис. пачок сигарет як без акцизних марок, так і з акцизними білоруськими марками.

Вилучені речові докази направили для проведення відповідної експертизи.

Прикордонники Луцького загону під час обшуків виявили склад з сигаретами та пальним. ФОТО
Прикордонники Луцького загону під час обшуків виявили склад з сигаретами та пальним. ФОТО
Прикордонники Луцького загону під час обшуків виявили склад з сигаретами та пальним. ФОТО
Прикордонники Луцького загону під час обшуків виявили склад з сигаретами та пальним. ФОТО

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Теги: прикордонники, обшуки, склад
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