Прикордонники Луцького загону під час обшуків виявили склад з сигаретами та пальним. ФОТО





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Слідчо-оперативні заходи проводили оперативники Луцького прикордонного загону зі співробітниками СБУ та ДФС у Рівненській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури в рамках кримінального провадження, розпочатого за махінації з підакцизними товарами (за ст. ст.199 та ч.1 ст.204 ККУ)



Під час слідчих дій, у домоволодіннях фігурантів провадження – мешканців міста Дубровиця та сіл Серники, Морочне, Городище й Лугове, виявили 3,5 тисяч літрів паливо-мастильних матеріалів та близько 14 тис. пачок сигарет як без акцизних марок, так і з акцизними білоруськими марками.



Вилучені речові докази направили для проведення відповідної експертизи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 27 липня, правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків на Рівненщині.Про це йдеться на сайті Держприкордонної служби України.Слідчо-оперативні заходи проводили оперативники Луцького прикордонного загону зі співробітниками СБУ та ДФС у Рівненській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури в рамках кримінального провадження, розпочатого за махінації з підакцизними товарами (за ст. ст.199 та ч.1 ст.204 ККУ)Під час слідчих дій, у домоволодіннях фігурантів провадження – мешканців міста Дубровиця та сіл Серники, Морочне, Городище й Лугове, виявили 3,5 тисяч літрів паливо-мастильних матеріалів та близько 14 тис. пачок сигарет як без акцизних марок, так і з акцизними білоруськими марками.Вилучені речові докази направили для проведення відповідної експертизи.

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