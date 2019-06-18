На Волині розшукують грабіжника, який переховується від слідства
Сьогодні, 11:45
Поліція Волині розшукує громадянина Омельчука Івана Веніаміновича, 25.10.2000 р.н., який переховується від слідства.
Про це повідомляє Нововолинський відділ поліції.
Чоловік підозрюється в скоєнні ряду злочинів, передбачених ч.2 ст. 185 КК України, ч.2 ст. 186 КК України.
У разі встановлення розшукуваного або наявності будь-якої інформації про нього, просять повідомити Нововолинське відділення поліції за телефонами 102, 3-30-59 або 050-484-5.
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Про це повідомляє Нововолинський відділ поліції.
Чоловік підозрюється в скоєнні ряду злочинів, передбачених ч.2 ст. 185 КК України, ч.2 ст. 186 КК України.
У разі встановлення розшукуваного або наявності будь-якої інформації про нього, просять повідомити Нововолинське відділення поліції за телефонами 102, 3-30-59 або 050-484-5.
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