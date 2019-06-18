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На Волині розшукують грабіжника, який переховується від слідства

На Волині розшукують грабіжника, який переховується від слідства
Поліція Волині розшукує громадянина Омельчука Івана Веніаміновича, 25.10.2000 р.н., який переховується від слідства.

Про це повідомляє Нововолинський відділ поліції.

Чоловік підозрюється в скоєнні ряду злочинів, передбачених ч.2 ст. 185 КК України, ч.2 ст. 186 КК України.

У разі встановлення розшукуваного або наявності будь-якої інформації про нього, просять повідомити Нововолинське відділення поліції за телефонами 102, 3-30-59 або 050-484-5.

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Теги: Нововолинськ, поліція, розшук
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