На Волині розшукують грабіжника, який переховується від слідства

Омельчука Івана Веніаміновича, 25.10.2000 р.н., який переховується від слідства.



Про це



Чоловік підозрюється в скоєнні ряду злочинів, передбачених ч.2 ст. 185 КК України, ч.2 ст. 186 КК України.



У разі встановлення розшукуваного або наявності будь-якої інформації про нього, просять повідомити Нововолинське відділення поліції за телефонами 102, 3-30-59 або 050-484-5.

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