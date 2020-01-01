Де у Луцьку та на Волині не буде світла 29 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Школа, лікарня, АТС, пошта, сільська рада с. Березовичі, Яворівка
Горохівський район
1. 09:00 – 17:00
Горохів
2. 09:00 – 17:00
Квасів
Іваничівський район
1 Л-80-05 до МВ-2 в ЗТП-149 10:00 – 16:30 с.Кропивщина
2 КТП-18 10:00 – 16:00 ФОП Хомяк с.Павлівка вул.Шкільна
3 Л-46-01 від Р-3 в ЗТП-69 10:00 – 17:00 с.Кучків Трубки Грушів
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано.
Ківерцівський район
1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-278 09:00 – 17:00
КТП-278
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
Церква
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
КТП-278
смт. Олика
вул. Шевченка, буд. 6,8,10,12
вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібова, буд. 4-6,8,10,вул. В.Стуса, буд. 1-11,13,вул. Ппаркова, буд. 4,6,8,10
вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29,пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.Набережна
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-97 09:00 – 17:00
КТП-97 м.Ківерці
ФОП Бутримчук Тетяна Сергіївна
Релігійна громада адвентистів сьомого дня
ФОП Прокопчук Галина Степанівна
ФОП Дзвонко Ігор Миколайович
ФОП Величко Ірина Михайлівна КТП-97 м.Ківерці
вул.Жовтнева,буд.53,55,57,69,70,72,вул.Січ.Стрільців,2буд.4-46,47,49,51,вул.Комунальна,буд.2 вул.Чапаєва,буд.20-28,31,33,35,37,вул.Київська,буд.64,66,65,67,69,70,71,72,74,76,77,80,82
вул.Чапаєва,буд.33,36,40,вул.Матросова,буд.1-9,10-28(парні),провл.Чапаєва,буд.1-10, вул.Чапаєва,буд.43,45,вул.Міцкевича,буд. 34-60, ,вул.Л.Українки,буд.1-25
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
1. 13:30 – 17:00
Обласне управління статистики
Фотаком
Волинський центр стандартизації
Бойлерна
Дитяча залізниця
Насінева інспекція
Меткар
Цирюльня
Нотаріус
Стоматологічний кабінет
Терабанк
Салон-магазин МТС
Спорткомплекс вул. Світла
вул. Шопена 2-14
пр. Волі 21
вул. Сенатора
вул. Коперника
Луцький район
1. 10:00 – 16:00
СВК «Урожай» - ферма с. Олександрівка
Любомльський та Шацький райони
1. 09:00 – 17:00
с.Вишнівка
2. 09:00 – 17:00
Любомльська ДЮСШ
м.Любомль вул.Незалежності.1-го травня
3 Пл.-0.4 л-2 Ктп-339 09:00 – 17:00 смт.Шацьк вул..Промислова
Любешівський район
1. 10:00 – 17:00
ФОП Черевко Б.І с. Залізниця, вул. Рівненська, Л.Українки, пров.Поліщука
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 КТП-146; КТП-147 09:00 – 17:00 м-н «Зустріч» Нововолинськ
вул. Козацька, Молодіжна, Богуна, Волинська, Лугова, Котляревського, Затишна, Весняна, Гірняцька, Лісна, Русовичівська, М.Вовчка
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 09:00 – 17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 09:00 – 17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 09:00 – 17:00 с.Березолуки овочесховища.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 09:00 – 17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 09:00 – 17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 09:00 – 17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.
7 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 09:00 – 17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти. м.Рожище вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.
8 ПЛ-10 кВ Л43-02 09:00 – 17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ.
с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).
с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.
Старовижівський район
Інформацію не надано.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-189 10:00 – 16:30 СВК «Дружба» - бригада с.Нири
2 ПЛ-10 кВ Л-42-04 від ПС до КТП-330
КТП-268
КТП-269
КТП-140
КТП-330 10:00 – 16:30 ФГ «Новий світанок» - бригада, школа, дит.садок, майстерня, пошта, церква,ФАП, ТРСТ – магазин, ФОП Агафонова , Романюк - магазин, церква, МТС, Київстар с.Ставки
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Школа, лікарня, АТС, пошта, сільська рада с. Березовичі, Яворівка
Горохівський район
1. 09:00 – 17:00
Горохів
2. 09:00 – 17:00
Квасів
Іваничівський район
1 Л-80-05 до МВ-2 в ЗТП-149 10:00 – 16:30 с.Кропивщина
2 КТП-18 10:00 – 16:00 ФОП Хомяк с.Павлівка вул.Шкільна
3 Л-46-01 від Р-3 в ЗТП-69 10:00 – 17:00 с.Кучків Трубки Грушів
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано.
Ківерцівський район
1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-278 09:00 – 17:00
КТП-278
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
Церква
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
КТП-278
смт. Олика
вул. Шевченка, буд. 6,8,10,12
вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібова, буд. 4-6,8,10,вул. В.Стуса, буд. 1-11,13,вул. Ппаркова, буд. 4,6,8,10
вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29,пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.Набережна
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-97 09:00 – 17:00
КТП-97 м.Ківерці
ФОП Бутримчук Тетяна Сергіївна
Релігійна громада адвентистів сьомого дня
ФОП Прокопчук Галина Степанівна
ФОП Дзвонко Ігор Миколайович
ФОП Величко Ірина Михайлівна КТП-97 м.Ківерці
вул.Жовтнева,буд.53,55,57,69,70,72,вул.Січ.Стрільців,2буд.4-46,47,49,51,вул.Комунальна,буд.2 вул.Чапаєва,буд.20-28,31,33,35,37,вул.Київська,буд.64,66,65,67,69,70,71,72,74,76,77,80,82
вул.Чапаєва,буд.33,36,40,вул.Матросова,буд.1-9,10-28(парні),провл.Чапаєва,буд.1-10, вул.Чапаєва,буд.43,45,вул.Міцкевича,буд. 34-60, ,вул.Л.Українки,буд.1-25
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
1. 13:30 – 17:00
Обласне управління статистики
Фотаком
Волинський центр стандартизації
Бойлерна
Дитяча залізниця
Насінева інспекція
Меткар
Цирюльня
Нотаріус
Стоматологічний кабінет
Терабанк
Салон-магазин МТС
Спорткомплекс вул. Світла
вул. Шопена 2-14
пр. Волі 21
вул. Сенатора
вул. Коперника
Луцький район
1. 10:00 – 16:00
СВК «Урожай» - ферма с. Олександрівка
Любомльський та Шацький райони
1. 09:00 – 17:00
с.Вишнівка
2. 09:00 – 17:00
Любомльська ДЮСШ
м.Любомль вул.Незалежності.1-го травня
3 Пл.-0.4 л-2 Ктп-339 09:00 – 17:00 смт.Шацьк вул..Промислова
Любешівський район
1. 10:00 – 17:00
ФОП Черевко Б.І с. Залізниця, вул. Рівненська, Л.Українки, пров.Поліщука
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 КТП-146; КТП-147 09:00 – 17:00 м-н «Зустріч» Нововолинськ
вул. Козацька, Молодіжна, Богуна, Волинська, Лугова, Котляревського, Затишна, Весняна, Гірняцька, Лісна, Русовичівська, М.Вовчка
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 09:00 – 17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 09:00 – 17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 09:00 – 17:00 с.Березолуки овочесховища.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 09:00 – 17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 09:00 – 17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 09:00 – 17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.
7 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 09:00 – 17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти. м.Рожище вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.
8 ПЛ-10 кВ Л43-02 09:00 – 17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ.
с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).
с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.
Старовижівський район
Інформацію не надано.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-189 10:00 – 16:30 СВК «Дружба» - бригада с.Нири
2 ПЛ-10 кВ Л-42-04 від ПС до КТП-330
КТП-268
КТП-269
КТП-140
КТП-330 10:00 – 16:30 ФГ «Новий світанок» - бригада, школа, дит.садок, майстерня, пошта, церква,ФАП, ТРСТ – магазин, ФОП Агафонова , Романюк - магазин, церква, МТС, Київстар с.Ставки
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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