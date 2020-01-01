Де у Луцьку та на Волині не буде світла 29 липня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»1. 09:00 – 17:00Школа, лікарня, АТС, пошта, сільська рада с. Березовичі, Яворівка1. 09:00 – 17:00Горохів2. 09:00 – 17:00Квасів1 Л-80-05 до МВ-2 в ЗТП-149 10:00 – 16:30 с.Кропивщина2 КТП-18 10:00 – 16:00 ФОП Хомяк с.Павлівка вул.Шкільна3 Л-46-01 від Р-3 в ЗТП-69 10:00 – 17:00 с.Кучків Трубки ГрушівІнформацію не надано.1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-278 09:00 – 17:00КТП-278ФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаВол. обл. психлікарня № 4Приватне підприємство "Алтея-фарм"Свято-Троїцька релігійна громада УПЦЦеркваФОП Матищук Сергій ЄвстафійовичКТП-278смт. Оликавул. Шевченка, буд. 6,8,10,12вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібова, буд. 4-6,8,10,вул. В.Стуса, буд. 1-11,13,вул. Ппаркова, буд. 4,6,8,10вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29,пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.Набережна2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-97 09:00 – 17:00КТП-97 м.КіверціФОП Бутримчук Тетяна СергіївнаРелігійна громада адвентистів сьомого дняФОП Прокопчук Галина СтепанівнаФОП Дзвонко Ігор МиколайовичФОП Величко Ірина Михайлівна КТП-97 м.Ківерцівул.Жовтнева,буд.53,55,57,69,70,72,вул.Січ.Стрільців,2буд.4-46,47,49,51,вул.Комунальна,буд.2 вул.Чапаєва,буд.20-28,31,33,35,37,вул.Київська,буд.64,66,65,67,69,70,71,72,74,76,77,80,82вул.Чапаєва,буд.33,36,40,вул.Матросова,буд.1-9,10-28(парні),провл.Чапаєва,буд.1-10, вул.Чапаєва,буд.43,45,вул.Міцкевича,буд. 34-60, ,вул.Л.Українки,буд.1-25Вимкнень споживачів не заплановано.Інформацію не надано.1. 13:30 – 17:00Обласне управління статистикиФотакомВолинський центр стандартизаціїБойлернаДитяча залізницяНасінева інспекціяМеткарЦирюльняНотаріусСтоматологічний кабінетТерабанкСалон-магазин МТССпорткомплекс вул. Світлавул. Шопена 2-14пр. Волі 21вул. Сенаторавул. Коперника1. 10:00 – 16:00СВК «Урожай» - ферма с. Олександрівка1. 09:00 – 17:00с.Вишнівка2. 09:00 – 17:00Любомльська ДЮСШм.Любомль вул.Незалежності.1-го травня3 Пл.-0.4 л-2 Ктп-339 09:00 – 17:00 смт.Шацьк вул..Промислова1. 10:00 – 17:00ФОП Черевко Б.І с. Залізниця, вул. Рівненська, Л.Українки, пров.ПоліщукаВимкнень споживачів не заплановано.1 КТП-146; КТП-147 09:00 – 17:00 м-н «Зустріч» Нововолинськвул. Козацька, Молодіжна, Богуна, Волинська, Лугова, Котляревського, Затишна, Весняна, Гірняцька, Лісна, Русовичівська, М.ВовчкаВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 09:00 – 17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 09:00 – 17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 09:00 – 17:00 с.Березолуки овочесховища.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 09:00 – 17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 09:00 – 17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 09:00 – 17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.7 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 09:00 – 17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти. м.Рожище вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.8 ПЛ-10 кВ Л43-02 09:00 – 17:00 с.Берегове (повністю)с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ.с.Сокіл кар’єр.с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.Інформацію не надано.1 ПЛ-0,4 кВКТП-189 10:00 – 16:30 СВК «Дружба» - бригада с.Нири2 ПЛ-10 кВ Л-42-04 від ПС до КТП-330КТП-268КТП-269КТП-140КТП-330 10:00 – 16:30 ФГ «Новий світанок» - бригада, школа, дит.садок, майстерня, пошта, церква,ФАП, ТРСТ – магазин, ФОП Агафонова , Романюк - магазин, церква, МТС, Київстар с.Ставки