Під час карантину заклади освіти Волині зекономили майже 6 мільйонів: на що їх витратять

Із запровадженням карантину та переведенням навчального процесу на дистанційну форму навчання, в галузі освіти на Волині виникла економія на 5,8 мільйона гривень.Сьогодні бюджетна комісія обласної ради погодила проєкт розпорядження "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік". Депутати рекомендували внести зміни до розподілу видатків обласного бюджету в галузі освіти, йдеться на сторінці облради у facebook.Кошти зекономили:- оплата праці – 700,0 тис. грн (заклади професійної (професійно-технічної) освіти – 500,0 тис. грн, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти – 200,0 тис. грн);- нарахування на оплату праці – 654,0 тис. грн (заклади професійної (професійно-технічної) освіти – 610,0 тис. грн, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти – 44,0 тис. грн);- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 140,0 тис. грн (централізована бухгалтерія управління освіти і науки облдержадміністрації), придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 9,3 тис. грн (Крупівський навчально-реабілітаційний центр);- придбання продуктів харчування – 3 278,704 тис. грн (Затурцівська спеціальна загальноосвітня школа «Центр освіти» Волинської обласної ради – 47,0 тис. грн, Головненська спеціальна загальноосвітня школа «Центр освіти» Волинської обласної ради – 234,179 тис. грн, Нововолинська спеціальна школа Волинської обласної ради – 129,936 тис. грн, Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні – 1 480,189 тис. грн, Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради – 240,9 тис. грн, Крупівський навчально-реабілітаційний центр – 708,1 тис. грн, заклади професійної (професійно-технічної) освіти – 438,4 тис. грн);- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 764,11 тис. грн (Люблинецький ліцей Волинської обласної ради – 48,31 тис. грн, Крупівський навчально-реабілітаційний центр – 479,7 тис. грн, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти – 236,1 тис. грн);- окремі заходи по реалізації Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки – 236,3 тис. гривень.Частину зекономленого ресурсу в сумі 48,31 тис. грн спрямують Люблинецькому ліцею Волинської обласної ради для придбання одягу та взуття для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які протягом року набули такого статусу.Окрім того, 236,3 тис. грн видідять Волинському обласному центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій для оплати оренди приміщення.На проведення протипожежних заходів та здійснення безпечної експлуатації закладів системи освіти обласного рівня спрямують 5 млн 497,804 тис. грн.Відповідно до приписів місцевих відділів управління надзвичайних ситуацій, адміністративних позовів та рішень Волинського обласного адміністративного суду, частина такого фінансового ресурсу в сумі 2 млн 539,336 тис. грн піде на оплату послуг з придбання, обстеження, обслуговування та повірки протипожежного обладнання, облаштування системи протипожежної сигналізації, запасних протипожежних виходів (Державний навчальний заклад «Ковельський центр професійно-технічної освіти» – 600,0 тис. грн, ПТУ №22 смт Луків – 948,4 тис. грн, Державний вищий навчальний заклад Нововолинський електромеханічний коледж – 129,936 тис. грн, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти – 861,0 тис. гривень).Водночас частину фінансового ресурсу в сумі 2 млн 958,468 тис. грн спрямують на забезпечення проведення робіт капітального характеру в окремих закладах освіти, а саме придбання водонагрійного котла у газову котельню Затурцівської спеціальної загальноосвітньої школи «Центр освіти» Волинської обласної ради в сумі 47,0 тис. грн (старий котел вийшов з ладу та не підлягає ремонту), капітальний ремонт внутрішніх приміщень Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні в сумі 1 480,189 тис. грн (на ІІ поверсі приміщення заміна дерев’яних конструкцій на негорючі матеріали), капітальний ремонт покрівлі Крупівського НРЦ в сумі 1 075,628 тис. грн (передбачено обробка дерев’яних елементів горищних покриттів вогнетривким розчином та встановлення на навчально-житловому корпусі захисту будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів), капітальний ремонт в будівлі Ківерцівської філії «Сонечко» Крупівського НРЦ в сумі 355,651 тис. гривень (влаштування зовнішніх протипожежних сходів).Начальник управління освіти і науки ОДАзауважила, що ОДА внесла клопотання до уряду з пропозицією розробити державну програму, через яку будуть фінансувати протипожежні заходи в державних та комунальних закладах. Члени комісії таку ініціативу підтримують.