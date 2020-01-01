«Лимонадний день»: у Луцьку організували акцію, аби зібрати кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО





Про це розповіла Софія Кльоц.



Під час благодійного ярмарку, для недужих дітей у Луцьку, вдалося зібрати 2880 гривень, - розповіли організатори. Акцію "День лимонаду" в Україні проводять вшосте. В Луцьку така ініціатива відбувається вперше.



Акція відбувалася на двох локаціях – біля Молодіжного Центру Волині та на Театральному майдані. Волонтери розвісили плакати із закликом допомогти дітям, запрошували перехожих пограти в настільні ігри.



"Ми збираємо кошти, які потім будуть використані на різні потреби, які не фінансуються, на які не вистачає діткам. Наприклад, перельоти або міжнародні лікування, на яке вони не можуть назбирати самі", - каже організаторка акції Софія Кльоц.



На Волині 220 дітей з онкогематологічною патологією, які отримують хіміотерапію і підтримуюче лікування, розповіла завідувачка Центру дитячої онкогематології обласного дитячого медоб’єднання Яна Рижко.



Нагадаємо, наприкінці січня батьки та вчителі 21-ої Луцької гімназії влаштували благодійний марафон зі збору коштів для онкохворих дітей - Марка Бадаляна та Іларії Данілової. В лютому у гімназії №4 теж ярмаркували, щоб допомогти онкохворим дітям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аби підтримати недужих дітей, волонтери організували у Луцьку акцію "День лимонаду". Це Всеукраїнський проєкт на підтримку онкохворих дітей, який проводить благодійний Фонд "Таблеточки".Про це розповіла Суспільному організаторка акціїПід час благодійного ярмарку, для недужих дітей у Луцьку, вдалося зібрати 2880 гривень, - розповіли організатори. Акцію "День лимонаду" в Україні проводять вшосте. В Луцьку така ініціатива відбувається вперше.Акція відбувалася на двох локаціях – біля Молодіжного Центру Волині та на Театральному майдані. Волонтери розвісили плакати із закликом допомогти дітям, запрошували перехожих пограти в настільні ігри."Ми збираємо кошти, які потім будуть використані на різні потреби, які не фінансуються, на які не вистачає діткам. Наприклад, перельоти або міжнародні лікування, на яке вони не можуть назбирати самі", - каже організаторка акції Софія Кльоц.На Волині 220 дітей з онкогематологічною патологією, які отримують хіміотерапію і підтримуюче лікування, розповіла завідувачка Центру дитячої онкогематології обласного дитячого медоб’єднанняНагадаємо, наприкінці січня батьки та вчителі 21-ої Луцької гімназії влаштували благодійний марафон зі збору коштів для онкохворих дітей - Марка Бадаляна та Іларії Данілової. В лютому у гімназії №4 теж ярмаркували, щоб допомогти онкохворим дітям.

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